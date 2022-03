Novak Djokovic se perderá los dos primeros Masters 1000 de la temporada por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus. El serbio no ha podido entrar por ello a los Estados Unidos por lo que no disputará ni Indian Wells ni Miami, torneos en los que renuncia a la posibilidad de sumar hasta 2.000 puntos, ya que no había disputado las ediciones anteriores. Djokovic se arriesga además a perderse también el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open si se mantiene la misma normativa para acceder al suelo americano y si continúa sin vacunarse.

«Es un precio que estoy dispuesto a pagar», dijo Novak Djokovic cuando confesó que no se vacunaría contra el coronavirus aunque ello le costara renunciar a disputar un gran número de torneos del circuito. El serbio tiene vetada su entrada en Estados Unidos al no estar vacunado y ello le hace perderse dos de los torneos más destacados de la temporada, el Sunshine Double, o lo que es lo mismo el Masters 1000 de Indian Wells y el de Miami.

«La CDC me confirmó en el día de hoy que no se producirá ningún cambio a las reglas que están puestas actualmente, lo que significa que no podré jugar en los Estados Unidos», explicó el propio Djokovic sobre la respuesta dada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, sobre la que el torneo de Indian Wells había dejado en manos la decisión sobre la posibilidad del serbio de disputar el torneo. No ha habido exención alguna y el campeón de California en cinco ocasiones no podrá disputar esta edición por no estar vacunado contra el coronavirus.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won’t be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

Djokovic renuncia así a la posibilidad de sumar 2.000 puntos entre ambos torneos, ya que no había participado en las anteriores ediciones disputadas, por lo que todo lo que fuera avanzar en el torneo supondría puntos para él. Su ausencia en la competición en las últimas semanas le ha hecho ser desbancado en el ranking de la ATP por Daniil Medvedev y, aunque la próxima semana recuperará fugazmente el trono, el ruso tiene por delante varios torneos en los que ampliar distancia con su máximo competidor.

Hasta 5.000 puntos

De mantenerse las mismas reglas para entrar en los Estados Unidos durante el próximo verano, Novak Djokovic podría perderse también el Masters 1000 de Cincinnati (del 14 al 21 de agosto) y el US Open (del 29 de agosto al 11 de septiembre). En el caso del primero, el serbio tampoco participó en la pasada edición por lo que podría aspirar al máximo de puntos -1000-, mientras que en el Grand Slam americano, de no poder jugar, perderá automáticamente los 1.200 puntos conseguidos en la edición de 2021, en la que disputó la final ante Daniil Medvedev.

La última actualización del CDC sobre la entrada de extranjeros a Estados Unidos data del 3 de marzo y establece como requisito obligatorio haber recibido la pauta de vacunación completa. Sí se contemplan algunas excepciones, pero Djokovic no cumplía con ninguna de ellas, por lo que no ha podido viajar.

¿Cómo queda el cuadro de Indian Wells?

La organización del torneo de Indian Wells había decidido mantener el nombre de Novak Djokovic a la hora de realizar el sorteo del cuadro principal, a la espera de la pronunciación oficial del CDC sobre su posible presencia o no en Estados Unidos. Con la baja del serbio en el torneo californiano, su sitio en el cuadro lo ocupará Grigor Dimitrov, mientras que un jugador ‘lucky loser’ (un tenista que habiendo perdido la fase previa del torneo haya hecho mejor resultado que el resto), ocupará el sitio del búlgaro en el cuadro.