¿Nuevo culebrón a la vista con Novak Djokovic en Estados Unidos? La inclusión del nombre del serbio, número dos de la ATP, en el sorteo del cuadro de Indian Wells ha sido la sorpresa de la jornada, ya que previsiblemente no podrá entrar en suelo americano al no estar vacunado. La organización del Masters 1000 de Indian Wells está en contacto con Djokovic y su equipo, a la espera de recibir la respuesta del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre su autorización para entrar en Estados Unidos.

¿Estará Novak Djokovic en el Masters 1000 de Indian Wells? De momento, su nombre figura en el cuadro final masculino del torneo californiano. Así lo han decidido los organizadores del torneo, que han optado por mantener el nombre del serbio al estar en la lista de jugadores preinscritos, a pesar de que su presencia sigue siendo bastante dudosa por su decisión de no vacunarse, un requisito que se exige para entrar a los Estados Unidos.

«Novak Djokovic está en la lista de inscritos previos en el torneo, y por eso está en el sorteo de este martes», aclaraban mediante una nota desde la organización de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. «Estamos en conversaciones con su equipo; sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento a través de un visto bueno del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para acceder al país», añadían, a la espera de poder dar más luz sobre el asunto.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells

