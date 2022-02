Indian Wells servirá de pistoletazo de salida a la gira de Masters 1000 el próximo 7 de marzo. El torneo californiano ha dado a conocer la lista de jugadores que participarán en el mismo y en ella aparece como primer cabeza de serie Novak Djokovic. Sin embargo, su participación es una incógnita, ya que se necesita haber recibido la pauta completa de vacunación para disputar el mismo. De hecho, los organizadores del BNP Paribas Open esconden al número uno: no aparece su imagen en el cartel del torneo y sólo lo mencionan escuetamente en la nota de prensa.

Falta menos de un mes para que se dispute el primer Masters 1000 de la temporada. En Indian Wells se darán cita del 7 al 20 de marzo las principales raquetas del circuito, tanto de la ATP como de la WTA. El torneo californiano ha dado a conocer la lista de jugadores participantes y en ella figura en calidad de número uno de la ATP, como primer cabeza de serie, Novak Djokovic. Sin embargo, su presencia en el torneo no está asegurada ya que es necesaria la pauta completa de vacunación para poder disputar el mismo.

Ante una posible ausencia de Djokovic -por su conocida posición contraria a vacunarse y que ya le hizo perderse el Open de Australia-, en Indian Wells han optado por dejar al serbio en un segundo o tercer plano. El torneo da máximo protagonismo a Rafa Nadal, que reaparecerá en Indian Wells tras su última participación en 2019, edición en la que alcanzó las semifinales pero que no pudo disputar por lesión. El español es la principal cara del cartel del torneo californiano, en el que también aparecen Daniil Medvedev, número 2 de la ATP, Asleigh Barty, número uno de la WTA y la española Paula Badosa.

En la nota de prensa del torneo de Indian Wells recuerdan la necesidad de estar vacunado con la pauta completa para poder participar durante las dos semanas que dura el evento. «Con la salud y la seguridad como la principal prioridad del torneo, el BNP Paribas Open requerirá una prueba válida de vacunación completa para ingresar al Indian Wells Tennis Garden para el torneo», reza el comunicado.

El torneo de Indian Wells se jacta de contar en su próxima edición con la participación de los dos últimos ganadores del Open de Australia, Rafa Nadal y Asleigh Barty, a quienes dedica un párrafo respectivamente en la nota de prensa, recordando sus éxitos más recientes y cuál ha sido su andadura en el torneo californiano hasta la fecha.

