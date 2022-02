La victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia el pasado 30 de enero y su récord de 21 Grand Slams sigue siendo tema de conversación en el mundo del tenis, sin perder de vista el pulso con Novak Djokovic y en menor medida -aún pendientes de su regreso- con Roger Federer. Uno de los tenistas del circuito, Fabio Fognini, actual número 40 de la ATP y que llegó a estar en el top 10, ha hablado sobre la posible reacción del tenista de Belgrado tras ver a Nadal coronarse en Melbourne. «Conociendo a Djokovic, le está hirviendo la sangre», sostiene el italiano.

Rafa Nadal deshizo el triple empate que tenía con Roger Federer y Novak Djokovic como ganadores de 20 Grand Slams. El tenista español se coronó por segunda vez en su carrera en Melbourne y levantó así su 21º título de máxima categoría, convirtiéndose en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam. El pulso por ser el que más títulos de esta índole consigue se mantiene, con una próxima cita en Roland Garros y una nueva oportunidad de ampliar distancia o de recortarla, siempre a la espera de que el serbio no encuentre problemas para competir si no está vacunado. «La carrera de Djokovic peligra si no se vacuna», advirtió Carlos Moyá, entrenador del balear.

En el circuito se sigue hablando de la proeza de Rafa Nadal en el Open de Australia y de cómo ello habrá influido en Novak Djokovic, quien no pudo competir en Melbourne por su rechazo a vacunarse. «Conociendo a Djokovic, le está hirviendo la sangre con lo de Nadal en Australia», ha dicho Fabio Fognini, tenista italiano que llegó a estar entre los diez mejores, aunque ahora se sitúa en el puesto 40 del ranking. El de San Remo se posicionó del lado de Federer entre sus favoritos dentro del Big-3, como se denomina a los tres tenistas que durante los últimos 20 años vienen dominando los grandes títulos del circuito.

«No quiero ofender a Djokovic y Nadal, pero soy un fanático de Federer. Si tuviese que comprar una entrada, lo haría para ver un partido de Roger», dijo en declaraciones a La Gazzetta dello Sport. Fognini considera que a Djokovic no le debió de sentar nada bien ver a Nadal triunfar en Melbourne, pero al mismo tiempo sostiene que le puede dar una dosis más de ambición al serbio para regresar al circuito con más fuerza.

«Hasta debe de estar feliz»

Fognini sostiene que después del calentón que debió de sentir Djokovic al ver a Rafa Nadal levantar dos sets en contra ante Daniil Medvedev para coronarse en Melbourne y ser el primer tenista del circuito masculino que conquista los 21 Grand Slams, de alguna forma dio también más argumentos al de Belgrado para darlo todo en su regreso.

«Hasta debe estar feliz, porque sabiendo cómo es, le encantan los retos y eso es lo que le da motivación. Debió de pensar: ‘Bravo, has ganado Rafa, ahora nos veremos en París’», dijo Fognini. «Es muy competitivo, lo lleva demostrando todos estos años. Aunque también puede pasar que llegue Rafa a París y gane el 22º. Veremos lo que ocurre», dijo el italiano, quien tampoco olvida el gen competitivo de Nadal y sus ganas de luchar por un nuevo título en Roland Garros.