Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, analizó la victoria de su pupilo en el Open de Australia. El técnico balear valoró lo que significa haber ganado 21 Grand Slams y desveló cuál es el gran objetivo para esta temporada. El que fuera número uno también ofreció más detalles sobre las dificultades que pasaron durante las semanas de preparación del torneo y de lo que sintió al presenciar la épica final ante Daniil Medvedev. Moyá no tiene dudas sobre las posibilidades de Nadal de seguir aumentando títulos. «Creo que no es el último Grand Slam que le voy a ver ganar», aseguró.

«A veces la realidad supera a los mejores sueños. Enhorabuena leyenda, seguimos sumando», le dijo Carlos Moyá a Rafael Nadal apenas conquistado su segundo Open de Australia, con el que se convertía en el tenista con más Grand Slams de la historia. Un escueto mensaje que dejaba ver la admiración que tiene por su pupilo y las dificultades que habían vivido para llegar a Melbourne con garantías. Y es que el propio Nadal reconoció que ni el más optimista del equipo veía serias posibilidades de alcanzar la gloria.

Días después de la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia se siguen sucediendo los mensajes de felicitación al tenista y hemos podido conocer de primera mano las sensaciones del propio protagonista. El de Manacor se ha mostrado feliz con su última conquista, agradecido por las continuas muestras de afecto y ha asegurado que seguirá luchando para que sigan llegando más títulos.

Con el del Open de Australia ya en las vitrinas de su museo personal en Manacor, su entrenador, Carlos Moyá, también ha ofrecido su visión sobre el éxito de Rafa Nadal en el Open de Australia. A pesar de la gesta de alcanzar los 21 Grand Slams, el entrenador coincide con su pupilo en que este no es suficiente y que la cifra puede aumentar.

«El gran objetivo de este año es Roland Garros»

«Creo que no es el último Grand Slam que le voy a ver ganar. Soy muy consciente de quién es Rafa y de lo que ha hecho en la historia del tenis. Es muy complicado que gane otro, pero es Rafa Nadal no me cansaré de decirlo», dijo Carlos Moyá en los micrófonos del programa Radio Estadio Noche de Onda Cero.

«Con Rafa Nadal yo nunca renuncio a nada, ni pienso que vamos a un torneo y no tiene opciones de ganar. Hay veces que tiene más opciones que otras», dijo Moyá. «En el Open de Australia, sinceramente, creo que ha sido de los torneos que ha ganado que tenía menos opciones. Llegaba sin meses sin competir por lesiones, el COVID… Había muchas cosas que te hacían ver que iba a ser difícil. Pero el jugador que estaba con nosotros era Rafa Nadal, y no se puede renunciar a nada. Uno siempre tiene la esperanza de que estando con Rafa todo puede pasar», comentó Moya, recordando las múltiples adversidades que pasaron hasta llegar a Australia.

Moyá también desveló cuál es el gran objetivo de Rafa Nadal para esta temporada. El gran objetivo de este año es Roland Garros y hay que hacer lo posible para llegar de la mejor manera. Si está sano es uno de los favoritos, pero faltan varios meses con muchos eventos por medio», dijo Moyá.

El que fuera número uno del tenis también desveló cómo vivió la final del Open de Australia, después de ver cómo su pupilo fue capaz de remontar dos sets en contra al número dos de la ATP. «El partido contra Medvedev es de lo más grande que le he visto en una pista. Era una final de Grand Slam va perdiendo y al final aprovecha la ocasión», dijo. También reconoció que por momentos dudó siquiera de que pudieran ir a Australia. «En un momento sí que vi la posibilidad de que no pudiéramos ir a Australia porque el día a día era un poco frustrante. No mejoraba, no podía entrenar del dolor que tenía…», recordó.

A veces la realidad supera a los mejores sueños.Enhorabuena leyenda,seguimos sumando.Gracias Melbourne y Australia,siempre como en casa 💪💪💪🏆🏆🏆 #equipo pic.twitter.com/FddlndTMEc — Carlos Moya (@Charlymoya) January 31, 2022

Sobre Djokovic y las vacunas

Carlos Moyá también fue cuestionado sobre una de las cuestiones del día después de que el biógrafo de Novak Djokovic asegurara que el entorno del tenista le habría dado a entender que el serbio habría aceptado vacunarse. «No creo que el 21º Grand Slam de Rafa Nadal haya forzado a Djokovic a vacunarse… » dijo, aunque sí advirtió de lo que podría pasarle de no hacerlo. «Si Djokovic no se vacuna corre serio peligro de no volver a jugar en casi ningún Grand Slam y renunciaría a seguir en esa carrera por la que tanto ha luchado», opinó Moyá. «No creo que Djokovic sea antivacunas, pero sí que ha decidido el derecho a no ponérsela. Su carrera corre serio peligro si no se vacuna», apuntilló el entrenador de Nadal.

Por último, Carlos Moyá también explicó una de las imágenes más comentadas tras la final del Open de Australia en la que se veía a Nadal subido a una bicicleta estática después de las más de cinco horas que duró el encuentro ante Medvedev. «Tiene su explicación. Es más un tema que hacemos cada partido. Para hacer una vuelta a la calma después de la tensión. Son 10 ó 12 minutos de bici muy tranquilo para mover un poco las piernas. Después de la final estaba destrozado y le iría bien para el día siguiente. No éramos conscientes de que no estaban viendo en todo el mundo…», comentó.