Novak Djokovic podría haber llegado a replantearse su posición sobre las vacunas y haber aceptado recibir la primera pauta tras la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia. Así lo asegura Daniel Müksch, biógrafo del serbio, después de haber hablado con el entorno del número uno de la ATP.

El de Belgrado no pudo competir en el Open de Australia después de que los tres jueces del Tribunal Federal avalaran por unanimidad los derechos del Ministro de Inmigración y retiraran el visado de Djokovic. El hecho de no estar vacunado también dejaba en el aire su posible participación en Roland Garros o en el US Open.

«Si te vacunas, puedes estar aquí. Puedes jugar el Open de Australia y en donde sea. El mundo ya ha sufrido lo suficiente como para no seguir las normas», declaró Rafa Nadal en medio de todo el culebrón vivido en las primeras semanas de enero sobre la situación a la que se enfrentaba Novak Djokovic al no estar vacunado. El de Manacor no fue el único que fue claro en sus declaraciones y recordó que el requisito era sencillo: vacunarse. Así lo habían hecho el 90% de los jugadores del circuito, también los aficionados que acudieron al evento, organizadores, prensa, etc. Sin excepciones.

Djokovic no pudo disputar el Open de Australia después de que el Tribunal Federal avalara por unanimidad los derechos del ministro de Inmigración y le retiraran el visado al tenista serbio, campeón de nueve ediciones del Grand Slam australiano. Un duro mazazo para él y que podría repetirse en unos meses en Roland Garros y en algunos de los próximos grandes torneos a disputarse en este 2022 si seguía sin vacunarse.

Sin embargo, los últimos acontecimientos habrían generado un cambio de postura en Novak Djokovic. La reciente victoria de Rafa Nadal en Melbourne lo ha convertido en el primer tenista masculino con 21 títulos de Grand Slam, deshaciendo así el triple empate que mantenía con Federer y Djokovic. El serbio, que siempre ha mostrado su ambición por ser reconocido como el mejor de la historia, habría visto ahora cómo su postura contra las vacunas podría estropearle los planes y habría reculado.

«Creo que se está vacunando»

«Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo», ha asegurado su biógrafo, el alemán Daniel Müksch, al medio austríaco Heute.

Con las actuales restricciones, Novak Djokovic no tenía asegurada la posibilidad de disputar los próximos torneos de Grand Slam como Roland Garros o el US Open, mientras que en Wimbledon lo tenía algo más fácil aunque es preciso realizar una cuarentena previa. El haber visto cómo Nadal ya cuenta con 21 coronas en sus vitrinas podría haberle hecho recular y haber aceptado vacunarse para evitar que el español pueda ampliar distancia en el que es su torneo fetiche. Si bien, por ahora no hay ninguna confirmación del tenista -quien aseguró haber pasado la COVID en diciembre- sólo las sospechas de su biógrafo.

Lo que sí está confirmado es el regreso de Djokovic al circuito en las próximas semanas, para competir en Dubai -del 21 al 26 de febrero-, torneo que no ponía como requisito estar vacunado ni tampoco se requiere para entrar en el emirato.