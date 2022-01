Novak Djokovic podrá jugar Roland Garros si se confirma una nueva norma por la que no se obligará a los extranjeros a entrar a Francia con la pauta completa de vacunación, para acceder a espectáculos. El país galo parece haber reculado después del anuncio de la ministra Roxana Maracineanu de prohibir el acceso de no vacunados con otro pasaporte.

Roland Garros dará comienzo el 22 de mayo en París y parecía que Djokovic podría perdérselo debido a las normas de Francia debido a la pandemia. Sin embargo, el caso particular del serbio, que habría pasado el coronavirus el pasado mes de diciembre, le permite, aunque justo, entrar en la excepción –haber sufrido el virus seis meses atrás– que le conceda la ocasión de defender su título en la Philippe Chatrier.

Según informa La Gazzetta, Roland Garros podrá permitir la participación de los tenistas no vacunados por el cambio de norma en Francia, siempre y cuando estos hayan pasado el coronavirus seis meses atrás o menos. Djokovic acreditó un test positivo que le activaría para luchar por su tercera Copa de los Mosqueteros, pero actualmente, la decisión vigente y oficial del Gobierno de Francia es que los no vacunados, sin excepción, no pueden entrar en los espacios sometidos al pasaporte sanitario, como estadios, teatros o salones.

«Desde que se promulgue la ley, será obligatorio para entrar en los espacios ya sometidos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para el conjunto de los espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros», afirmó entonces Roxana Maracineanu sobre la vacunación.