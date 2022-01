Novak Djokovic ha sido deportado de Australia después de más de una semana de polémica dentro de un caso que ha paralizado al mundo del deporte. El tenista, número uno del ranking ATP, debe abandonar de inmediato el país oceánico después de la decisión de los jueces tras la vista definitiva, que tuvo lugar este domingo en Melbourne. Las irregularidades con el visado y la exención médica del deportista balcánico acabaron significando su deportación decidido por forma unánime por los jueces.

La segunda vista judicial tras la decisión de ministro Alex Hawke de deportar al tenista tuvo lugar este domingo y acabó significando la expulsión definitiva de Djokovic del país, así como la consiguiente eliminación de su nombre del cuadro final del Open de Australia, donde partía como principal cabeza de serie y gran favorito al título.

En un juicio con tres magistrados que ya adelantaron una decisión programada hacia la hora del almuerzo en Australia –la vista dio comienzo a las 9:30 horas en Melbourne–, las exposiciones se sucedieron sabedoras de que el veredicto final acabaría con un culebrón que ha pasado a mayores y en el que, más allá de vencedores y vencidos, quedan marcadas todas las partes a la espera de mayores explicaciones futuras.

La defensa de Novak Djokovic, con el abogado Nick Wood a la cabeza, llenó sus argumentos dentro de una estrategia en la que se optó por hablar de la exageración de los términos referidos hacia la figura del balcánico, por parte del ministro de Inmigración, Alex Hawke, así como la consideración de Nole como antivacunas, algo que según los abogados, podía provocar un brote de negacionismo en caso de expulsar al tenista de Australia.

Por su parte, Stephen Lloyd era el magistrado encargado de representar a Hawke y al Gobierno de Australia, e intento convencer de que Djokovic es representante, directo o indirecto, de los antivacunas, además de confirmar el argumento del ministro de Inmigración de que es un peligro su permanencia en Australia, sobre todo como ejemplo para la sociedad.

Finalmente y tras escuchar los argumentos y la consiguiente réplica, los jueces deliberaron y se consumó la decisión de deportar a Djokovic tal y como había informado Hawke días antes, haciendo caso omiso al dictamen inicial de los jueces y poniendo en liza el poder que le otorga su cargo en Australia. Novak debe abandonar el país en el que ha estado retenido desde su llegada a Melbourne el 5 de enero.

Crónica de una deportación anunciada

Los abogados de Novak Djokovic habían insistido durante la vista de instrucción en la importancia de resolver la situación del tenista este fin de semana, urgidos por el inicio del primer Grand Slam de la temporada. El serbio no quería perderse la cita y, al no estar vacunado –requisito exigido al resto de tenistas y personas involucradas en el torneo-, pidió una exención médica que le permitiera la entrada en el país y disputar el torneo. Sin embargo, la imposibilidad de justificarla y un problema añadido con el visado, al no informar de su visita a España en los días previos a su llegada a Australia, han acabado con la estancia de Djokovic en un país que hasta el momento era uno de sus lugares favoritos y en el que se expone a no poder volver en mucho tiempo.