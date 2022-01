Pablo Carreño fue el verdugo de Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde se colgó la medalla de bronce tras sorprender al número uno mundial. Ahora, se ha unido al cada vez más numeroso grupo de tenistas críticos con la postura del serbio antes del Abierto de Australia afirmando que, ya que no está vacunada, lo mejor que podría haber hecho era quedarse en casa.

«Una de las normas claras para venir aquí es estar vacunado y lo que hay que hacer es vacunarse. Y si no estás vacunado, no venir. Cada uno de libre de hacer lo que pueda, pero no es bueno para el tenis estos líos y que se hable tanto de estas cosas, que tengamos que estar pendiente de si le van a dejar jugar, si hay que cambiar el cuadro… Es una situación un poco complicada», lamentó Carreño en declaraciones a Eurosport.

El tenista español, número 21 del ranking mundial, ha levantado la voz contra Djokovic igual que han hecho en los últimos días otros jugadores importantes del circuito como el griego Stefanos Tsitsipas o el británico Andy Murray. Mientras tanto, se mantiene la incógnita sobre la participación en el Abierto de Australia del balcánico, que va a apurar todas sus opciones con la ayuda de su equipo legal.