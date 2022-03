El primer Masters 1000 de la temporada arranca este jueves en Indian Wells, que ya ha realizado el sorteo del cuadro principal y en el que lo más llamativo es la continuidad de Novak Djokovic, pese a que al no estar vacunado no podría disputar el torneo. La organización espera a que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades le dé el visto bueno para la entrada en el país. Rafa Nadal persigue su cuarto título en California, aunque al balear no le ha tocado un camino nada fácil: debutará ante uno de los jóvenes talentos del circuito, Sebastian Korda, o un jugador de la previa. Además, aparecen como hipotéticos rivales Daniel Evans, Shapovalov, Jannik Sinner o Daniil Medvedev. Con el serbio se vería en la final.

Esta madrugada se ha realizado el sorteo del torneo de Indian Wells con la sorprendente continuidad de Novak Djokovic en el cuadro principal, pese a que al no estar vacunado no tendría posibilidad de entrar en Estados Unidos ni de disputar el torneo. Sin embargo, el jugador continuaba inscrito en la lista de jugadores en el momento de realizarse el sorteo y la organización mantuvo su nombre en el mismo, a la espera de saber de confirmar si podrá o no disputar el primer Masters 1000 de la temporada.

«Novak Djokovic está en la lista de inscritos previos en el torneo, y por eso está en el sorteo de este martes. Estamos en conversaciones con su equipo; sin embargo, no se ha establecido si podrá participar en el evento a través de un visto bueno del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para acceder al país», rezaba un comunicado del Masters 1000 de Indian Wells, que en esta edición recupera su fecha habitual, después de que el año pasado se disputara en octubre por la pandemia. «Daremos nuevas informaciones en cuanto sepamos más», añadían.

A la espera de confirmación definitiva sobre la presencia de Novak Djokovic, quien sí aparecerá con plena certeza es Rafa Nadal, invicto esta temporada. El español reaparece en Indian Wells después de haberse perdido la edición del año pasado – en 2020 no se celebró-, y el balear ya sabe que no tendrá un camino fácil en su búsqueda de su cuarto título en este 2022. El campeón en 2007, 2009 y 2013 debutará en segunda ronda ante Sebastian Korda o un jugador proveniente de la previa.

En tercera ronda, se mediría a Daniel Evans previsiblemente, mientras que Opelka o Shapovalov serían sus rivales más probables en los octavos de final. En cuartos de final, aparecen como posibles rivales otros dos jóvenes talentos: Jannik Sinner o Casper Ruud, mientras que en semifinales se podría topar con Daniil Medvedev, actual número uno del circuito, siempre y cuando no diera la sorpresa Carlos Alcaraz, cuyo camino con el balear se juntaría en la lucha por la final. En caso de seguir el serbio, se verían en una hipotética final.

El camino de los españoles en Indian Wells

Carlos Alcaraz ha quedado enclavado en la parte alta del cuadro de Indian Wells, como Rafa Nadal. El murciano disputa el torneo californiano por segunda vez en su carrera y se las verá ante el ganador del partido entre Mackenzie McDonald y Marton Fucsovic, mientras que en tercera ronda podría tener un duelo fratricida con Roberto Bautista. El de Castellón debutará ante Hugo Gaston o un jugador de la previa.

Pablo Carreño comenzará ante un rival de la previa, al igual que Pedro Martínez. Pablo Andújar se medirá a Fabio Fognini; Roberto Carballés a Jenson Brooksby; y Alejandro Davidovich a Borna Coric.