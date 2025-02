La puñalada trapera del dueño de los Mavericks a Luka Doncic: «Si no trabajas duro, no vas a…»

Patrick Dumont ha generado un gran revuelo en la NBA la tarde de este domingo después de dar una puñalada trapera a su ex jugador Luka Doncic. Y es que el dueño de los Dallas Mavericks se mostró contundente tras la inesperada salida del esloveno rumbo a Los Angeles Lakers.

«Para mí, la forma en la que los equipos ganan es: por estar enfocado, tener un buen carácter, tener una buena cultura, y tener una total dedicación para trabajar lo más duro posible. Así se consigue un equipo campeón, si no lo haces, vas a perder», aseguró el jefe de la franquicia texana sobre el ex jugador del Real Madrid a pesar de no mencionarle directamente.

Asimismo, Dumont también mencionó ejemplos de jugadores legendarios como modelos de trabajo duro: «Si miras a los grandes a quienes crecí viendo en la liga-Jordan, Bird, Magic, Kobe, Shaq- todos trabajaban increíblemente duro todos los días con el único objetivo de ganar. Si no tienes eso, no funcionará,» añadió el dueño de los Mavs con énfasis: «Si no tienes eso, no vas a ser parte de los Dallas Mavericks. Esos son los jugadores que queremos, y no voy a cambiar eso».

Dumont explicó además que esta ética de trabajo trasciende el baloncesto: «Así es como opero fuera del baloncesto también. Toda la organización lo sabe.» Según el jefe de los Mavericks, esta mentalidad es la única forma de ser competitivos y tener una oportunidad de victoria, concluyendo con una advertencia contundente: «Si quieres tomarte unas vacaciones, no lo hagas con nosotros».

El sorprendente traspaso de Doncic desde los Mavs a los Lakers ha desatado fuertes discusiones entre los hinchas de la franquicia de Dallas, quienes han expresado su descontento con la gestión del equipo. Estos comentarios de Dumont surgen mientras Doncic se prepara para su debut con los Lakers, previsto para este lunes 10 de febrero, donde se enfrentarán a los Utah Jazz.