El PSG ganó de rebote al Nantes (3-1) en el Parque de los Príncipes. Un gol en propia puerta del conjunto visitante a falta de ocho minutos para el final dio la victoria al equipo parisino que sufrió para ganar. Después, Messi marcó su primer tanto en la Ligue 1 en su sexto partido. Neymar se enfadó con Pochettino tras ser sustituido.

Messi volvía al once titular del PSG después de perderse el último duelo ante el Girondins por lesión y posteriormente ser titular con Argentina. Este gesto dejó un mal sabor de boca en París y por ello el ex del Barcelona estaba condenado a la excelencia ante el Nantes. En los cinco partidos de la Ligue 1 disputados hasta la fecha no había sido capaz de marcar y en el Parque de los Príncipes ya había cierto escepticismo con respecto a su figura.

Mientras el público esperaba a Messi, Mbappé adelantó en el minuto 2 de partido al PSG en posible fuera de juego. El jugador pretendido por el Real Madrid sigue haciendo méritos y confirmando que a día de hoy es el mejor del tridente del equipo parisino. Al cuarto de hora, Neymar sirvió un balón de gol a Messi pero Lafont sacó una buena mano para evitar el primer tanto del argentino en la liga francesa.

Tras el paso por los vestuarios el PSG siguió siendo dueño total y absoluto del partido pero Lafont seguía manteniendo al Nantes en el partido. Es más, Blas gozó de una clara ocasión del equipo visitante para hacer el primero en el Parque de los Príncipes. El partido se le complicó al conjunto parisino después de la expulsión de Keylor Navas, que arrolló a Blas fuera del área y salió del campo pasada la hora de partido. Neymar fue el que salió para que Sergio Rico entrara en el terreno de juego. Ni que decir tiene que el brasileño salió del campo visiblemente cabreado y que esto traerá cola.

Gol de rebote y el primero de Messi

Tras la expulsión de Keylor, el Nantes se echó hacia adelante y Sergio Rico evitó el empate al minuto tras salvar bajo palos un tiro peligroso del Nantes. Restaban 20 minutos y el PSG iba a sufrir. Y el tanto del empate llegó a los cinco minutos, cuando Muani remachó a la red de tacón un balón dentro del área. El PSG tenía poco menos de 15 minutos para marcar y estaba con uno menos. Nada invitaba al optimismo… pero ahí apareció Messi. El argentino dio un pase interior que iba a Mbappé y Appiah se introdujo el balón en su portería. El PSG acabó ganando de rebote… y Messi acabó marcando en su sexto partido en Ligue 1.