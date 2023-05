El PSG negocia el fichaje de Mourinho

El PSG ya está planificando la próxima temporada y en sus planes no entra Galtier, el actual técnico. Desde el club parisino están cansados de ir dando bandazos de un lado a otro y fracasar año tras año, por lo que han decidido poner el proyecto en manos de uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho. Luis Campos, director deportivo de la entidad, negocia con Jorge Mendes la contratación del portugués para el curso que viene.

Parece que Galtier no cuenta con la confianza ni de la propiedad ni del director deportivo después de su fracaso en la Champions, gran objetivo del PSG cada temporada, donde cayó eliminado nuevamente en octavos de final. Por eso, Campos, se ha puesto manos a la obra para encontrarle un sustituto y el elegido es Mourinho. El portugués tiene contrato con la Roma hasta 2024, por lo que si los parisinos quieren hacerse con sus servicios tendrán que negociar una salida con el conjunto italiano para poder firmarle.

En los últimos días se habrían intensificado los contactos entre Campos y el superagente portugués para tratar la llegada del ex del Real Madrid al Parque de los Príncipes. Aunque hasta la fecha no ha habido contacto directo con el técnico luso, desde Francia aseguran que el acuerdo entre PSG y Mendes estaría cada vez más cerca de producirse. De hecho, Mou no esconde en privado su deseo de dirigir al cuadro francés.

Zidane, el gran sueño de Qatar

Según la información de RMC Sport, Mourinho es el candidato deseado por Campos para tomar las riendas del proyecto, aunque tras la decepción con Galtier desde la capital francesa dudan si el director deportivo tendrá la última palabra a la hora de contratar al entrenador para la próxima temporada. Desde la dirección del PSG manejan otros nombres para reemplazar al técnico marsellés como Motta, Nagelsmann o Zinedine Zidane, el gran sueño del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

No obstante, el citado medio francés asegura que el PSG no intensificará las negociaciones con la Roma hasta que no cierren el título de la Ligue 1, objetivo prioritario en estos momentos. Mientras tanto, Mourinho está centrado en las semifinales de la Europa League que arrancan este próximo jueves y en conseguir el pase a la final con la Roma.