Galtier rompe su silencio: «No puedo aceptar que se ensucie así mi nombre»

Christophe Galtier ha hablado en rueda de prensa después del escándalo racista del que es protagonista desde hace unos días. El entrenador del PSG desmintió haber realizado cualquier comentario racista y dejó claro que esta situación «me golpea en lo más profundo de mi humanidad». El conjunto parisino mostró su apoyo al técnico en un comunicado y emplazó a la justicia a seguir trabajando.

«Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable, me golpea en lo más profundo de mi humanidad», afirmó en rueda de prensa el entrenador francés, que presuntamente, habría realizado declaraciones racistas a sus jugadores durante la época en la que era entrenador del PSG.

Galtier también dejó claro que: «Estoy profundamente conmocionado por los comentarios que se han hecho sobre mí. No puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera». «Soy un niño de los barrios populares, criado en un ambiente mixto, educado en el respeto a los demás, sea cual sea su origen, su color o su religión. Toda mi vida como hombre ha estado dictada por la preocupación de compartir y vivir bien con los demás, no puedo aceptar que mi nombre y el de mi familia se ensucien de esta manera», opinó.

«Ha sido duro, muy duro, por supuesto. Me refugié en el trabajo, les aseguro que esta situación no es agradable. Pero los momentos pasados con los jugadores me permitieron evadirme y olvidar todo lo ocurrido. ¿Es posible prepararse para un choque en esas condiciones? ‘Sí, me preparé para ello’», finalizó.