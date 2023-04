Al-Khelaifi explota por el ‘Caso Galtier’

El Paris Saint Germain se está convirtiendo en la casa de los líos, en un polvorín, en el que las noticias extradeportivas fijan la actualidad del equipo obviando el camino deportivo. A los gritos contra Leo Messi desde un importante sector de la afición parisina y la ira de Kylian Mbappé por los derechos de imagen, ahora hay que sumarle otro incendio más: acusan a su entrenador Christophe Galtier de comentarios racistas sobre negros y musulmanes. Tanto Nasser Al-Khelaifi como los ultras del PSG han estallado.

La historia es la siguiente y no es precisamente actual. Se remonta a agosto de 2021 cuando supuestamente Galtier, en aquel momento en el banquillo del Niza, se quejó del gran número de jugadores negros y musulmanes que tenía en aquel momento en el equipo, algo que supuso su salida abrupta del Niza, una situación que ha hecho pública Julien Fournier, ex Director de Fútbol del conjunto francés.

Todo esto ha llegado ya a oídos de Al-Khelaifi al que evidentemente no ha hecho ningún tipo de gracia al presidente del PSG. Éste ha mandado a iniciar una investigación sobre esta asunto para esclarecer los hechos y tomar decisiones de confirmar lo que afirman el ex directivo del Niza. De ser así, el tiempo de Galtier en el banquillo del Parque de los Príncipes estaría acabado.

«Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ‘puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho’. Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo», fue el correo electrónico que mandó en su día Fournier a la empresa INEOS, la cual tiene la propiedad del Niza.

Ante esta información, que sucede apenas dos meses desde el aterrizaje de Galtier en el Niza, de donde precisamente Al-Khelaifi ficha al entrenador a cambio de 10 millones de euros este pasado verano. Estos acontecimientos han causado una fuerte conmoción en el seno del PSG que no estaba al corriente de nada al respecto. Si la investigación interna acaba confirmando estas afirmaciones, la destitución de Galtier es inminente.

Mientras la investigación está en curso, los que ya se han manifestado al respecto son los ultras del PSG, Collectif Ultras, que a través de un comunicad publicado en las redes sociales han pedido la destitución inmediata de Galtier del Parque de los Príncipes una vez que se confirmen los hechos. El ambiente con el entrenador, que no ha caído precisamente de pie en el club, ya estaba crispado de antes y recibió los primeros pitps en el último partido en casa ante el Olympique de Lyon.