Las primeras palabras de Sinner tras su sanción: «Soy responsable de mi equipo y respeto las reglas»

Sinner, que el próximo mes de abril tenía fijada la audiencia para resolver su caso por doble positivo en dopaje, ha llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) antes de que el tribunal alcanzara una conclusión. Estará tres meses sin competir. La sanción empieza a contar desde el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo.

Parecía que el proceso se alargaría en el tiempo, pero el acuerdo entre jugador y AMA da por cerrado un proceso marcado por la incertidumbre. Tras conocerse la sanción de tres meses, Jannik Sinner se ha pronunciado en un comunicado en el que asume la responsabilidad sobre su equipo y el consecuente castigo por su positivo en dopaje.

«Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía que transcurrir durante mucho tiempo antes de que se pudiera tomar una decisión final, tal vez hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y respeto y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses».

En el mismo comunicado también se pronuncia Jamie Singer, abogado de Sinner. «Estoy encantado de que Jannik pueda por fin dejar atrás esta angustiosa experiencia. La AMA ha confirmado los hechos determinados por el Tribunal Independiente. Está claro que Jannik no tenía ninguna intención, ningún conocimiento y no obtuvo ninguna ventaja competitiva. Lamentablemente, los errores cometidos por miembros de su equipo condujeron a esta situación».

Los efectos de la sanción apenas los notará un Sinner que retomará el tenis donde lo deja, en lo alto del ranking. El italiano se perderá lo que resta de gira por pista dura y el inicio de la tierra batida. No competirá en Doha, Indian Wells y Miami, torneo en el que defiende título, y tampoco en Montecarlo y Madrid. Jannik reaparecerá en el Masters 1.000 de Roma y preparará Roland Garros ante su público.

Para cuando vuelva a vestirse de corto en el foro itálico, habrá perdido 2.100 puntos del ranking y se quedará con 9.730. Su inmediatos perseguidores, Zverev y Alcaraz, cuentan en este momento con 8.135 y 7.510 puntos respectivamente. La enorme distancia que ha abierto Sinner le permitirá salva su condición de número uno pese a estar tres meses sin competir.