Bombazo en el tenis: ¡Sinner acepta una sanción de tres meses sin jugar por su positivo!

Jannik Sinner, actual número uno del mundo en el tenis, estará tres meses sin jugar por su positivo en clostebol hace un año, en marzo de 2024. El tenista italiano ha llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por la que acepta una sanción de tres meses sin jugar de forma profesional.

Sinner, que fue sancionado en un primer momento, pero de forma muy tibia (sólo económicante, sin castigo deportivo) por el doble positivo que dio en el Masters 1.000 de Indian Wells de hace un año, estará ahora tres meses sin jugar en el circuito profesional de tenis, lo que provoca un terremoto deportivo, ya que el italiano es el número 1. Entre otros éxitos, Sinner viene de ganar recientemente el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Tal y como ha confirmado la AMA, han llegado a un acuerdo con el italiano para que esté tres meses sin jugar. Es el castigo que acabará teniendo Jannik Sinner por el polémico caso que se destapó en agosto de 2024, cuando se conoció que el número 1 del tenis dio dos veces positivo en un control antidopaje al que se sometió durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells.

Sin embargo, Sinner no llegó a tener ninguna sanción deportiva más allá que la de quitarle los puntos y el dinero conseguido en ese torneo, pero ahora tras este acuerdo con la AMA sí la tendrá: tres meses sin competir, lo que equivale a que se perderá importantes torneos Masters 1000 como el propio Indian Wells, el de Miami, el de Mónaco y el de Madrid. Sí que podrá llegar Sinner a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. La sanción empezó a contar el pasado 9 de febrero y estará vigente hasta el 4 de mayo.

El acuerdo de Jannik Sinner con la Agencia Mundial Antidopaje ahora es cuanto menos sorprendente, porque la propia AMA puso un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al no estar de acuerdo con la primera sanción (la económica). Sin embargo, no esperan ahora a esa resolución y acaban por llegar a un acuerdo que pone patas arriba el tenis mundial: Sinner no podrá jugar durante los tres próximos meses.

El positivo de Jannik Sinner

El italiano dio dos veces positivo en un control antidopaje al que se sometió durante la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells. Sin embargo, Sinner no tuvo en ese momento ninguna sanción deportiva más allá que la de quitarle los puntos y el dinero conseguido en ese torneo.

La ITIA (Agencia Internacional de Integridad en el Tenis) emitió un comunicado que difundió el propio Sinner en el que explicaba las causas del castigo. La sustancia por la que dio positivo el italiano, clostebol, mejora el rendimiento de los tenistas, por lo que su consumo está terminantemente prohibido en el circuito.

Dicha sustancia, presente en «menos de una milmillonésima parte de un gramo», según informo el equipo del italiano, llegó a parar al organismo de Sinner durante el tratamiento que recibió de su fisioterapeuta, que «compró un producto de venta libre en una farmacia italiana para curar un corte en su dedo».