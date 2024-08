Fact checked

Jannik Sinner, un destacado tenista italiano, dio positivo en una prueba antidopaje por clostebol. Esta sustancia es conocida por sus efectos anabólicos, que pueden mejorar el rendimiento deportivo al aumentar la masa muscular y la recuperación. La molécula es un esteroide anabolizante que surgió en la República Democrática Alemana. Tras el resultado positivo, se inició una investigación para determinar la causa del hallazgo de clostebol en su sistema.

Sinner y su equipo alegaron que la presencia de clostebol no fue intencionada y podría haber sido el resultado de una contaminación accidental. En algunos casos, las sustancias prohibidas pueden encontrarse en productos legítimos, como cremas o medicamentos, que no están claramente etiquetados como tales. Sin embargo, tras el positivo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está estudiando apelar la decisión para imponer un castigo más severo a Jannik Sinner por dopaje y no sólo dos puntos que le han retirado.

Pero, ¿qué es el clostebol? Es un esteroide anabólico sintético derivado de la testosterona. Aunque tiene algunos usos médicos, es más conocido en el contexto del dopaje en deportes. En Italia, precisamente, es utilizado como medicamento, por lo que se encuentra fácilmente en las farmacias. Su disposición se encuentra como crema o spray, y tiene un precio medio de unos 12 euros. En Italia, es utilizado generalmente para tratar quemaduras y otro tipo de heridas. Sinner se ha defendido de las acusaciones al inquirir que un fisioterapeuta le trató una herida con ese ungüento.

El clostebol es un esteroide anabólico que se aplica para potenciar el rendimiento atlético. Aunque su uso en forma de crema tiene un impacto menor en términos de dopaje, es difícil determinar en los análisis cómo ha ingresado al organismo. De otro modo, se sospecha que esta sustancia podría funcionar como un método para enmascarar el uso de otros esteroides más potentes. Existen teorías de que las cremas de testosterona podrían ser empleadas en períodos fuera de competición, cuando hay menos vigilancia por parte de las autoridades antidopaje.

A continuación, se describen los principales efectos del clostebol en la salud:

Efectos positivos (usos médicos)

Cicatrización de heridas: se ha utilizado en algunas formas para tratar lesiones cutáneas o quemaduras debido a su capacidad para promover la síntesis de proteínas y la regeneración de tejidos. Tratamientos dermatológicos: se puede usar en cremas para tratar ciertas afecciones de la piel, aunque su uso está limitado y es controlado. Efectos negativos (riesgos y efectos secundarios) Alteraciones hormonales: al ser un esteroide anabólico, puede interferir con el equilibrio hormonal natural del cuerpo, especialmente afectando la producción de testosterona. Efectos masculinizantes en mujeres: en mujeres, el uso de clostebol puede causar virilización, que incluye síntomas como crecimiento excesivo de vello facial y corporal, profundización de la voz, y alteraciones en el ciclo menstrual. Atrofia testicular y esterilidad en hombres: en los hombres, puede causar atrofia testicular, disminución de la producción de esperma, y potencialmente llevar a la infertilidad. Daño hepático: como muchos esteroides anabólicos, el clostebol puede causar daño al hígado si se usa de manera prolongada o en altas dosis. Aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares: su uso está asociado con un aumento en los niveles de colesterol LDL (malo) y una disminución en el colesterol HDL (bueno), lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Problemas psiquiátricos: puede contribuir a cambios en el comportamiento, como agresividad aumentada, irritabilidad, y en algunos casos, psicosis o depresión severa.



Contexto de clostebol y Sinner

El clostebol es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) debido a su potencial para mejorar el rendimiento deportivo mediante el aumento de la masa muscular y la recuperación. Es por eso que los deportistas que son encontrados con clostebol en su sistema enfrentan sanciones, ya que su uso se considera un intento de obtener una ventaja injusta en competencias.

En el caso del tenista Jannik Sinner, si se ha relacionado con clostebol, podría enfrentarse sanciones por parte de las autoridades deportivas, dependiendo de si se demuestra un uso intencional o no.