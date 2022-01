Primera victoria de Novak Djokovic en el contencioso que le enfrenta con las autoridades australianas por las irregularidades documentales sobre su vacuna del covid o la exención de la misma. Los abogados del Gobierno de Australia han perdido un recurso por el que solicitaban que la vista programada para este lunes sobre la deportación del tenista serbio Novak Djokovic se retrasara hasta el miércoles.

El Tribunal de Circuito de Melbourne informa este domingo de que la vista sobre la revocación del visado del tenista, que se podrá seguir online, se celebrará el lunes a las 10 horas (23.00 GMT del domingo), como estaba previsto y no el próximo miércoles, como habían solicitado los abogados del Ministerio australiano del Interior.

La petición de retrasar la vista se produjo después de que los abogados del tenista presentaran este sábado un documento de 35 páginas en el que alegaron que el número uno del mundo recibió una exención médica para entrar en Australia sin vacunar al haberse contagiado de la covid-19 el pasado diciembre.

Según los abogados de Novak Djokovic, el tenista serbio obtuvo una exención para ponerse la vacuna contra el covid-19 por haber contraído el virus el 16 diciembre, según han afirmaron sus abogados en el documento presentado este sábado ante el tribunal.

«La fecha del primer test covid PCR positivo fue el 16 de diciembre de 2021», declararon sus representantes en este documento presentado al tribunal federal para intentar anular el rechazo de su visado de entrada a Australia.

Los abogados del número uno del tenis, Novak Djokovic han pedido este sábado que su cliente sea trasladado del centro de detención de Melbourne para poder entrenar antes del Open de Australia.

Precisamente esta fecha aportada por los abogados de Novak Djokovic ha originado otra polémica, más allá de si se ha puesto o no la vacuna. Porque el 17 de diciembre, un día después de dar positivo, según sus abogados el número 1 de tenis mundial participó en un acto público en Serbia, tal y como él mismo reveló en sus redes sociales. En las imágenes que subió aparecía sin mascarilla en una ceremonia en la que fue honrado con sus propios sellos postales serbios en reconocimiento a sus logros.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021