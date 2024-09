Preocupación con Julián: cuatro partidos siendo intrascendente

No lo dice nadie, pero en el Atlético empiezan a sentirse preocupados con el argentino Julián Álvarez, que en los cuatro partidos de Liga que se han disputado ha sido totalmente intrascendente. Julián fue suplente en Villarreal, pero los siguientes tres partidos los ha disputado como titular sin el menor resultado. De momento sus números son totalmente opacos, pero Simeone, su gran valedor, se muestra tranquilo: «En breve nos encontraremos con lo que él quiere y todos queremos», dijo tras el partido del pasado sábado en San Mamés en el que el ex-delantero del Manchester City falló una clara ocasión de gol.

Casos como los de Lemar (72 millones por el 70% de su pase) o Joao Félix (127 millones) empiezan a revolotear por el Metropolitano tras cuatro jornadas en las que el rendimiento del segundo fichaje más caro de la historia del club (75 millones más 15 en variantes) ha sido decepcionante. No es sólo que no haya intervenido en ninguna jugada decisiva. Es que ni siquiera ha completado un regate. El Atlético se aferra como un clavo ardiendo al caso de Antoine Griezmann, al que le costó varios meses adecuarse al sistema de juego de Simeone para acabar luego convirtiéndose en un jugador clave.

«Poco a poco voy entendiendo lo que quiere de mí Simeone», ha dicho la «araña» a la cadena ESPN a su llegada a la concentración de la selección argentina, con la que disputará en este parón dos partidos clasificatorios para el Mundial. «Llevo pocas semanas y estoy aprendiendo, pero los compañeros me están ayudando mucho», ha añadido el delantero.

Simeone, por su parte, tiene cero dudas. Julián Álvarez es una apuesta suya personal, como lo fueron Nahuel y De Paul, y le va a dar toda la confianza del mundo. Por si hubiera alguna duda lo dejó claro tras el partido de Bilbao: «Julián es extraordinario, nos ayudará muchísimo. Le tenemos que acompañar nosotros para que las cosas salgan naturalmente como deben salir». En el club no están tan convencidos, pero no les queda otra que tirar hacia adelante porque no quieren ni imaginarse que una inversión de este calibre pueda salir mal, pero de momento las estadísticas son muy claras: el Atlético ha fichado a dos delanteros este verano. Sorloth, que sólo ha salido dos veces desde el inicio, lleva un gol y una asistencia. Julián, titular, en los tres últimos encuentros, tiene la hoja todavía en blanco.