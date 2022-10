El precedente que retrata a la FIA con la sanción a Alonso

La FIA se cargó la gesta de Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos tras sancionarlo con 30 segundos por competir sin retrovisor y en los últimos años hay un precedente que retrata a la organización que rige el Gran Circo. Ocurrió en el GP de Japón en 2019 y Lewis Hamilton estaba involucrado en una acción que se ha vuelto a convertir en tendencia.

La FIA decidió sancionar a Fernando Alonso porque el Alpine del asturiano «estaba en condiciones inseguras» después del duro accidente contra Stroll y Alpine clamó contra los comisarios por una surrealista sanción a la vez que utilizó un precedente ocurrido no hace mucho con Lewis Hamilton.

Y es que el piloto británico no recibió sanción en el GP de Japón de 2019 después de pilotar sin uno de los retrovisores, tal y como le sucedió a Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos. En esta ocasión la FIA decidió actuar de diferente manera con el piloto asturiano que sí recibió 30 segundos de sanción y cayó de la séptima posición a la decimoquinta después de dar una lección de pilotaje en Las Américas.

NO PENALTY FOR HAMILTON HERE BUT YES FOR ALONSO @fia https://t.co/i01hcEWPtO pic.twitter.com/1sysuqLJK3

— Inda F1 (@Inda_F1) October 24, 2022