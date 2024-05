Polémica por el triunfo de una atleta trans en una prueba femenina: habría sido última contra hombres

Incendio en Estados Unidos por la doble victoria de una atleta trans en carreras femenina porque sus mejores marcas sólo le habrían servido para ser última en categoría masculina. La polémica con incidentes de este tipo no cesan en el país norteamericano, donde se ha vuelto a poner en el foco la superioridad de una atleta transgénero, esta vez en dos pruebas celebradas en la Liberty League de la NCAA.

Se trata de Sadie Schreiner, que pertenece al equipo RIT Track and Field y que venció de manera aplastante en los 200 y 400 metros lisos femeninos e incluso batió la plusmarca en la segunda carrera. Las redes sociales han condenado esta victoria y, en concreto, la ex nadadora profesional Riley Gaines. «Sadie Schreiner, hombre que compite con mujeres, ganó hoy los 200 y 400 metros femeninos en el campeonato de la Liberty League. En el proceso batió el récord femenino de 400 metros», comenzó sobre este episodio con la atleta trans.

«Habría terminado último entre los otros chicos por 2 segundos completos. Esta es exactamente la razón por la que estamos demandando al NCAA», añadió. Gaines alzó la voz el pasado domingo, pero otras deportistas ya lo habían hecho con anterioridad, siempre con esa defensa de que la diferencia de nivel debería favorecer la creación de una tercera categoría o que las carreras sean por género biológico».

Sadie Schreiner, male competing with the women, won the women's 200 & 400m today at the Liberty League championship meet. He broke the 400m women's record in the process

He would've finished last amongst the other boys by 2 full seconds

This is exactly why we're suing the @NCAA pic.twitter.com/1FIv1DMmib

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) May 4, 2024