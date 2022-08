Polémica con el nuevo patrocinador ‘pirata’ del PSG

El Paris Saint Germain vuelve a estar en el foco y de nuevo por unos de sus patrocinadores. Recientemente el cuadro parisino anunció que había llegado a un acuerdo para que 1XBET pasara engrosar su lista de ingresos. El patrocinio hacía referencia tanto a Asia como a África con esta casa de apuestas con sede en Chipre y que cuenta con un buen número de filiales. La misma opera en alrededor de 20 países y sus clientes se extienden por 50. La inyección económica es importante, la polémica también.

Allá por el 2019, 1xBET tuvo acuerdo con tres equipos potentes en la Premier League y tuvo que romper con ellos debido a las nuevas y exigentes leyes contra las apuestas deportivas en el Reino Unido. Pero la polémica real ha surgido en otros países. Kenia ha multado a 1xBET por ofrecer apuestas ilegales y también de competiciones de menores. En otros países como Polonia, Israel o Países Bajos, su publicidad aparecía en retransmisiones ilegales de partidos de la Premier League.

El colmo llega en Francia. El país vecino denomina como ilegal a esta misma casa de apuestas, 1XBET, a la que no permite operar con normalidad y bloquea su página web a través de la Autoridad Nacional del Juego. Al parecer, según publica L’Equipe, esta casa de apuestas ofrece a sus usuarios residentes en Francia un servicio alternativa para poder operar con ellos: una página web alternativa que permite cambiar la IP, habilitando una de un país donde sí está permitido su uso, violando así de lleno las leyes de la Autoridad Nacional de Juego.

La trampa del PSG, pese a que Francia no permite operar en su país a 1XBET, reside en la naturaleza de su contrato con ellos, que solo compete en países asiáticos y africanos donde sí está permitido el uso de esta particular casa de apuestas. La legislación francesa no puede negar este tipo de acuerdos, ante la que el PSG no tiene motivos para notificar. En España, por ejemplo, sí está permitido el uso de esta casa de apuestas.

El Barça fue muy criticado en marzo por su patrocinio con esta misma casa de apuestas dada su relación también con Rusia. Fueron muchos los equipos que tenían patrocinio con ellos los que rompieron el acuerdo a raíz de la guerra de Ucrania y el conflicto con Rusia pero por una cuestión meramente económica, la entidad culé mantuvo su contrato con ellos.