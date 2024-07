Pole de récord para Jorge Martín en Sachsenring y Marc Márquez saldrá decimotercero

Jorge Martín se ha llevado la pole en el GP de Alemania de MotoGP con un tiempo de récord (1:19.423). Las Aprilia del equipo Trackhouse, Miguel Oliveira y Raúl Fernández, acompañarán al español en una primera fila atípica, ya que la Ducati del líder estará rodeado de los de Noale y no por motos de su misma fábrica. Tras ellos, desde la cuarta posición, partirá desde la segunda fila.

La sorpresa fue Marc Márquez, que no pudo pasar de la repesca y partirá decimotercero después de encontrarse a Bradl en medio de la trazada en su última vuelta lanzada en la Q1. Su hermano y compañero de equipo, Álex Márquez, comenzará desde la quinta plaza. El 73 partirá justo detrás de un Pecco que no terminó de encontrar su vuelta rápida. El bicampeón quería rodar solo, pero todos querían coger su rueda. De hecho, el de Gresini firmó una gran vuelta a su rueda en su primer intento.

Ya en el segundo intento salieron todos detrás del vigente campeón de la categoría. Por eso, Bagnaia, se apartó en medio del box, se frenó y esperó a que pasaran casi todos los pilotos para que nadie le cogiera su rueda. La estrategia no le salió bien en esta ocasión porque en su última vuelta lanzada se encontró una bandera amarilla por la caída de Álex Márquez por delante. Ese es el problema de salir de los últimos.

Mientras tanto, Jorge Martín seguía a lo suyo, batiendo todos los registros en una qualy muy rápida en la que en la primera vuelta todos varios pilotos habían bajado ya del 1:20.0, impresionante. El del Pramac volvió a ser el más rápido y batió a las Aprilia de Rául y Miguel que plantaron cara a la Ducati. Pero el líder del campeonato tenía un puntito más y lo demostró. Esta vez ha sido Martinator quien ha ganado la primera batalla a Pecco y Marc en Sachsenring.

El susto de la sesión lo protagonizó Maverick Viñales, que salió disparado en la entrada de la 10. Al de Figueres le sucedió algo similar a lo que le pasó a Márquez el viernes, se le fue la moto de detrás, intentó salvarla y terminó saliendo despedido hacia delante. Mack impactó en el suelo con la cadera y se quedó unos segundos de rodillas como mareado, pero luego se levantó y se fue por su propio pie.

El ocho veces campeón del mundo no gana para disgustos este fin de semana. Tras la durísima caída sufrida en la práctica del viernes y los problemas mecánicos que tuvo durante todo el día, le tocaba pasar por el peaje de la Q1 donde volvió a encontrarse con más problemas en la primera moto, la misma que el viernes. Salía a pista con fuertes dolores en el costado, le costaba bajarse de la moto, pero su tiempo no era malo y le mantenía segundo detrás de Raúl Fernández.

A poco más de cinco minutos para el final volvía a salir a pista en busca de una vuelta que le metiera en la Q2 por Bezzecchi le había robado el puesto. Pero tuvo que volver a boxes sin ni siquiera marcar un registro por nuevos problemas mecánicos en la moto. Su equipo preparó rápidamente la segunda moto para que pudiera volver a pista con ella.

Cuando salió quedaban poco más de dos minutos, tenía que hacer una vuelta de calentamiento casi de qualy para poder pasar antes de ver la bandera a cuadros. Lo consiguió y comenzó la vuelta con varios pilotos a su estela, pero se encontró con Stefan Bradl en medio de la trazada y le cortó la vuelta. El alemán, que compite con wild card aquí, se cruzó de izquierda a derecha y Márquez casi se lo come. Tenía el ritmo para pasar, pero no pudo por culpa del probador de Honda y tendrá que remontar, ya que Jorge Martín y Pecco Bagnaia sale delante.

EVENTFUL to say the least!🥵@88jorgemartin claims pole with a new all-time lap record!⚡️@TrackhouseMoto shine bright as Maverick Viñales crashes out 🤩⚠️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/PKiur5oCKA

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 6, 2024