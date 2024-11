A pocos jugadores le debe tanto el Atlético como a Correa

Al Atlético siempre le quedará Correa. Cuando el partido entra en esa fase de incertidumbre, de giros que vuelven loco al guion, quien tiene a Correa en sus filas tiene más terreno ganado. Hace tiempo que el argentino recibe menos reconocimientos que méritos aglutina. En sus diez temporadas nunca ha tenido la titularidad asegurada y siempre ha respondido con trabajo, insistencia y oportunismo.

Mientras por las filas rojiblancas han desfilado futbolistas cuya falta de implicación les ha costado el puesto, el argentino se mantiene ahí, con menos toque, tal vez, pero más empuje. Andaba el Atlético refugiado en su área cuando Achraf, harto de Oblak, erró una ocasión clamorosa. El meta rojiblanco lanzó el contragolpe y Correa se convirtió en el rey del Parque de los Príncipes. Del mismo modo que hizo en la Catedral ante el Athletic y en el Metropolitano contra el Real Madrid. Al Atlético siempre le quedará Correa.

Oblak harta al PSG

Con el pie, con el brazo, achicando espacios, dominándolos por arriba… El PSG se estrelló contra un muro. El partido mutó del matar para no morir en una resistencia para no morir. El Atlético se repuso temprano del gol encajado y se compactó. Junto líneas y se mantuvo en pie. O mejor dicho, lo mantuvo en pie Oblak. Desquició a Barcola, Dembélé, Asensio y, especialmente, a Achraf. El gol de Correa inició en su rápida puesta en circulación del balón cuando restaba poco más de medio minuto para el final del partido.

Nahuel Molina sigue su redención

El argentino confirma en París lo que se intuía ante Las Palmas, tiene alma, algo que parecía perdido en su figura. Suma una asistencia y un gol en los dos últimos encuentros. Ante el PSG se mostró contundente en defensa y vigoroso en ataque. Junto a Giuliano generó un caudal de trabajo y verticalidad que levantó al Atlético de la lona tras el golpe al mentón de Zaire-Emery. Sensaciones y registros impensables para un jugador que antes del choque contra Las Palmas no había ganado ningún duelo de los 16 que había disputado.

Se busca a Griezmann

¿Dónde está el francés? Tal vez se haya perdido en el agujero en el que está imbuido el Atlético en los últimos encuentros. Quién sabe, pero lo cierto es que los rojiblancos lamentan su ‘ausencia’. La transición defensa-ataque de su equipo es más lenta y menos precisa cuando Griezmann no está. Y desde hace unos partidos, el francés no está. Su primera parte en París se traduce como el epílogo de su ocaso. Ocho pérdidas en 21 acciones con balón, ninguna oportunidad de peligro generada y un ritmo exhibido, el suyo, por debajo de lo que exigía el duelo en el Parque de los Príncipes. El Atlético le necesita.

El clásico error del Atlético

Hace tiempo que las no victorias del Atlético en partidos clave surgen de algún error casual, que no causal. No leerán en estas líneas un ensayo individual de un deporte colectivo, pero a Lenglet no le presionaba nadie cuando se durmió, le invadió la zozobra y acabó desembocando en cataclismo. Dembélé cedió a Zaire-Emery que batió a placer. Cuando no es un gol en propia puerta, véase el partido contra el Betis, es un penalti inexistente, como ante el Lille, o un error garrafal en París. Al final quedó en anécdota un fallo que pudo costar muy caro.