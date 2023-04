Piquet reconoce que se estrelló para que ganara Fernando Alonso: «Me trataron como a un perro»

La sorprendente victoria de Fernando Alonso con Renault en el Gran Premio de Singapur 2008 siempre quedará para el recuerdo como una de las más recordadas en la historia de la Fórmula 1. ¿El motivo? El accidente de su compañero Nelsinho Piquet que facilitó el triunfo del piloto español. El brasileño ha reconocido que seguía instrucciones de Flavio Briatore y ha lamentado que el jefe de la escudería le tratara «como a un perro» durante su paso por el equipo.

«Para mí fue horrible que todo el mundo se enterara de la historia. Fue muy traumático y lo sigue siendo porque mucha gente no lo entiende y juzga sin entender lo que pasó. Es lógico que no lo hiciera para afectar directamente a una persona. Fue una orden de equipo para ayudar a alguien dentro de nuestro equipo, no fue para perjudicar a Felipe (Massa), no fue nada de eso», explica Piquet.

El ‘crashgate’ volvió a la palestra recientemente después de que Bernie Ecclestone, dueño de la F1 en aquella época, admitiera que, aunque sabía que el accidente de Piquet fue intencionado, no quiso tomar ninguna medida al respecto para no ensuciar el nombre de su competición. Massa, que partía desde la ‘pole’ en aquella carrera, finalizó decimotercero y acabó perdiendo el título mundial por un solo punto ante Lewis Hamilton.

«La presión de Flavio fue muy grande sobre mí. Me puso psicológicamente entre la espada y la pared y no tenía elección. Mucha gente me pregunta: ‘¿Lo volverías a hacer? Por supuesto, mi respuesta normal es: ‘No, obviamente no’. Pero volver a esa edad, bajo esa presión…», desliza en declaraciones a On the tracks Podcast Piquet, dejando claro que, 15 años después, todavía no tiene claro si volvería a estrellarse a propósito.

Durante su reciente confesión, Ecclestone reconoció que, según los estatutos de la F1, el Gran Premio de Singapur 2008 debió ser invalidado y los puntos eliminados de la clasificación final. Además, dejó claro que el título de aquel año lo debería haber ganado Massa en vez de Lewis Hamilton.