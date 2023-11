Piqué también pincha el globo de al Kings League

Gerard Piqué no gana para disgustos. Los negocios no están yendo últimamente todo lo bien que podrían y uno de los más mediáticos, la Kings League, vive un momento de caída. Los números son los números, y los datos en lo referente a su audiencia de la Kings League de Piqué así como su asistencia a sus shows están dejando un bajón considerable desde que coparan el Spotify Camp Nou en su primer gran evento pese a que él siga intentando estar en el foco con declaraciones polémicas, como su defensa al Barça en el caso Negreira o su menosprecio a las Champions del Madrid. Desde entonces, hasta este último en Málaga, en La Rosaleda, el tercero en cuestión, sus números han vivido una caída constante.

El catalán está intentando por todos los medios levantar los datos de su competición, venida a menos desde que irrumpió en el mercado futbolístico. Su última apuesta es el lanzamiento de la Kings League Américas, mismo formato que la española pero en territorio latinamericano que ya tiene confirmados a sus nuevos presidentes y equipos. Además, este anuncio trajo consigo otro, Piqué e Ibai confirmaron que habrá un Mundial de Clubes de la Kings League programado para el 8 de junio de 2024.

Y es que, desde el primer gran evento que organizaron Gerard Piqué e Ibai Llanos con la King League en su primera temporada en el Spotify Camp Nou dejó en las gradas del feudo culé un dato de asistencia de 92.522 espectadores. Los números en cuanto a la audiencia fueron mucho mejores con una media de 1,4 millones de espectadores y un pico total de 2,1 millones. Datos sobresalientes que en contraste con estos últimos se ha reducido a una tercera parte de lo logrado en aquel momento.

Cabe recordar que, entre medias, también estuvo la cita en el Cívitas Metropolitano. En aquella ocasión también se dio un bajón considerable de los números con respecto a los hechos en la Ciudad Condal. El feudo colchonero registró una asistencia de 57.326 personas en aquella ocasión. La audiencia media durante aquel torneo bajó en unos 600.000 espectadores, dejando el dato en 811.000. El pico en aquella ocasión fue de 1,4 millones de espectadores, perdiendo una tercera parte con respecto al Camp Nou. En Málaga se fue el otro tercio…

El globo de la Kings League se pincha. Se pincha porque los datos que dejó el evento en Málaga, en La Rosaleda, fueron muy inferiores a los registrados con anterioridad. Si bien es cierto vendieron todas las entradas y el estadio malaguista estaba lleno hasta la bandera, no fueron más que 30.044 aficionados en las gradas, su capacidad máxima. Pero los espectadores siguen en caída. De media tuvo una audiencia de 455.000 personas siguiendo el evento mientras que el pico máximo no pasó de 705.000 personas.

Piqué no evita la caída de la Kings League

La caída es así. Espectadores en el estadio de 92.522 espectadores a 57.326 y ahora 30.044. En cuanto a la audiencia media, los escalones de bajada son 1,4 millones de espectadores, 811.000 y ahora 455.000. De los 2,1 millones de audiencia máxima que vivió el gran evento de la Kings League, a perder un cuarto en Madrid con ese 1,4 y otro tercio en Málaga con esos 705.000 espectadores.

De poco ha servido el Premio Ondas 2023 que ha recibido la Kings League de Gerard Piqué al Mejor Programa de Entretenimiento en el que han premiado su capacidad por «ser capaz de reinventar las reglas del entretenimiento con un universo deportivo nuevo». Su CEO, Oriol Querol, manifestó que «es un orgullo para la Kings League recibir este premio; enhorabuena a todo el equipo de Kosmos que hace realidad la Kings League. Y, por supuesto, gracias al jurado por el reconocimiento a un contenido que rompe las reglas del fútbol tradicional y cada vez llega a audiencias más dispares». «Esta es la prueba de que la Kings League no es solo un lugar de encuentro para creadores de contenido ni un evento nicho, sino que puede gustar a públicos de todas las edades y llegar al mainstream», sentenciaba.

Otros negocios ruinosos

Pero no es la Kings League no es el único negocio que comenzó con fuerza pero se ha ido desinflando con el paso del tiempo para Gerard Piqué. El catalán también apostó en su día, a través de su empresa Kosmos, por la Copa Davis, competición con la que actualmente está en juicio y podría suponer importantes pérdidas para el catalán. Las exigencias económicas que debían cumplir acabaron siendo inalcanzables en una competición que no logró sacar el máximo rendimiento.

También está KOI, el club de esports que lanzó junto a Ibai Llanos, principal cara visible del club pero del que también forma parte Piqué. Hace días se hizo público que el propio streamer tuvo que poner dinero de su bolsillo para salvar económicamente al club, que sólo genera pérdidas, otro proyecto más del ex del Barça que acaba saliendo rana.