Piqué oficializa su ruptura con la Copa Davis y admite impagos a los tenistas

Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, ha comunicado de manera oficial que se separa de la Copa Davis. El ex futbolista y empresario ha confirmado que no han conseguido alcanzar un acuerdo con la ITF para «renegociar el modelo comercial, así como la tarifa actual y futura solicitada por la ITF». Además, en dicho escrito reconoce que todavía no han pagado la totalidad de los premios a los equipos.

«Kosmos ha pagado la totalidad de la tarifa de 2022. El dinero de premio se pagará cuando se cumplan los requisitos de las naciones», reza el comunicado en de Kosmos que aseguran que continuarán con la «Kings League, el Andorra y el la Copa del Mundo de Globos». Según las informaciones publicadas estos últimos días y ha confirmado Kosmos en su declaración, Piqué quiso renegociar el acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF) pero se encontró con una respuesta negativa.

«En respuesta al comunicado público de ayer de la ITF, parece ser que Kosmos y la ITF no han podido llegar a un acuerdo para renegociar el modelo de negocio, así como el canon actual y futuro solicitado por la ITF. Esta tasa, que se redujo significativamente durante la pandemia, ha variado a lo largo de los años de colaboración y recientemente ha vuelto a subir. Kosmos ha pagado íntegramente la tasa de 2022», empieza diciendo el comunicado.

La ITF confirmó la ruptura

Todo esto llega después de que la ITF confirmara, también en un comunicado, que se rompía el acuerdo establecido en 2018 en el que acordaron la cesión de la gestión de los derechos durante los próximos 25 años. «La ITF puede confirmar que su asociación con Kosmos Tennis para la Copa Davis ha llegado a su fin», anunció la federación internacional en un comunicado, en el que añadió que la competición «no corre peligro» y que la edición 2023 se llevará a cabo tal y como estaba prevista.

No obstante, el acuerdo que tenía la ITF y Kosmos es historia. Al anunciar la asociación, en agosto de 2018, Piqué prometió invertir 3.000 millones de dólares en el tenis y dijo que el acuerdo aseguraba el futuro de la histórica competición, que comenzó en 1900. Por otra parte, Kosmos afirma que continuará «estrechamente vinculado al mundo del tenis profesional a través de Kosmos Management, que recientemente incorporó a su lista a los tenistas Borna Coric, Elina Svitolina y Andrey Rublev a su lista de deportistas representados».

«La empresa continuará con sus otros proyectos de éxito, como la Kings League, el Club de Fútbol Andorra y de Globos, y con sus diversas unidades de negocio: Kosmos Management, Kosmos Studios, Kosmos Team, Goatch y Koi (ambas creadas con el streamer Ibai Llanos) y Kosmos Media», concluyó la empresa de Piqué.