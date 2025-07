Piqué y Clara Chía vuelven a liarla: Beverly Hills, anillo sospechoso y… ¿boda a la vista?

Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a estar en el punto de mira tras su última escapada a Beverly Hills. La pareja fue vista saliendo de un restaurante de lujo en la ciudad californiana, pero lo que realmente llamó la atención no fue la cena romántica, sino el enorme anillo que lucía Clara en una de sus manos. Según el programa Fiesta, el anillo no era precisamente discreto, lo que ha desatado todo tipo de rumores sobre un posible compromiso entre el ex futbolista y su novia. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, la joya no ha pasado desapercibida y muchos ya dan por hecho que podrían estar preparando boda.

Los colaboradores del programa no tardaron en comentar las imágenes. Algunos creen que se trata simplemente de un regalo sin más, pero otros aseguran que por el tamaño del diamante y el contexto de la cena, todo apunta a una pedida de mano. Y es que no había ninguna fecha especial que justificara un regalo así, lo que hace que la teoría del compromiso cobre fuerza. Además, el hecho de que la pareja se encuentre de viaje por Estados Unidos, disfrutando de unos días juntos, añade todavía más leña al fuego.

Piqué y Clara Chía presumen de amor

Hace apenas unas semanas, Piqué y Clara ya compartieron imágenes juntos durante un viaje por Arizona, donde visitaron el Gran Cañón del Colorado. En las fotos se les ve cariñosos, besándose y disfrutando de la naturaleza en compañía de amigos. Estas publicaciones se interpretaron como una respuesta directa a los rumores de crisis que habían circulado meses atrás. En abril de este mismo año, algunas informaciones aseguraban que la pareja había roto, pero poco después fueron captados juntos en Barcelona, desmintiendo los rumores con hechos, aunque sin decir una sola palabra.

La relación entre Piqué y Clara ha estado bajo la lupa desde que se hizo pública en 2022. Desde entonces, han sido objeto constante de atención, especialmente por la forma en que comenzó su historia, poco después de la mediática ruptura de Piqué con Shakira. A pesar de eso, el exjugador ha dejado claro en varias ocasiones que su vida ha cambiado para mejor desde que está con Clara. Incluso llegó a decir en una entrevista que su estabilidad emocional, su empresa y hasta su vida íntima habían mejorado desde que está con ella.

No es la primera vez que se habla de anillos y bodas en esta relación. Ya en 2023, se les vio en una joyería de lujo en Barcelona, donde testigos aseguraron que estaban eligiendo un anillo. En ese momento, no hubo confirmación oficial, pero ahora, con este nuevo anillo en Beverly Hills, los rumores han vuelto con más fuerza que nunca. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor acaba en altar… o si simplemente se trataba de otro regalo especial.