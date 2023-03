Pillan a Casillas del brazo de una misteriosa mujer saliendo de un restaurante

Desde que puso fin a su relación con Sara Carbonero, Iker Casillas ha sido relacionado con varias mujeres, pero no se le ha conocido ninguna pareja formal. Esta semana se informó de una nueva amiga especial, la reportera italiana Eva Gini, con la que se habría visto en más de una ocasión en nuestro país. Y ahora ha sido pillado y fotografiado saliendo de un restaurante de Madrid del brazo de una misteriosa mujer cuya identidad no ha trascendido.

En pocos días se cumplirán dos años desde que anunció su separación de la periodista y madre de sus hijos. En este tiempo han sido numerosos los rumores que han surgido sobre su vida sentimenal y se le ha relacionado con diferentes mujeres como la influencer Rocío Osorno, la viuda del futbolista Francesc Arnau, María José Camacho, o en las últimas semanas las reporteras Ana Quiles y Eva Gini. La cuestión es que Casillas no ha confirmado ninguna relación seria desde que se separó.

Lo que está claro es que el ex guardameta, ahora presidente de un club de la Kings League, no pierde el tiempo. Estos días se ha dejado ver en la noche madrileña con una misteriosa amiga con la que derrochó cercanía, risas y complicidad. En las imágenes captadas por Europa Press vemos al ex de Sara Carbonero abandonando un conocido restaurante de la capital en muy buena compañía tras disfrutar de una cena para dos con una desconocida acompañante. De camino a sus respectivos vehículos, Iker y su amiga pasearon agarrados del brazo con gestos de cariño y risas.

Iker Casillas y su misteriosa acompañante cerraron la noche del martes quizás pensando que no iban a ser captados por ninguna cámara. La actitud del de Móstoles ha sido inesperada y ha sorprendido a muchos porque no es dado a dar muestras de cariño en plena calle, y sobre todo porque parecía que tenía una relación con Ana Quiles.