Así es María José Camacho, la viuda de Arnau y supuesta novia del Casillas más mediático

Iker Casillas es noticia este jueves en el mundo del corazón y en los digitales por su mensaje en redes sociales tras salir a la luz la operación de urgencia a la que ha sido sometida Sara Carbonero. El ex portero no entiende el afán por publicar noticias tan personales en los medios de comunicación, aunque ahora forma parte de ellos porque es comentarista del Mundial de Qatar, faceta con la que también está dando que hablar.

Se puede decir que estamos ante el Casillas más mediático, pues es muy activo en todas sus redes, hace anuncios, trabaja en televisión… Y sale en la prensa rosa habitualmente porque se le ha relacionado con varias mujeres. Hace unos meses, el ex capitán del Real Madrid y de la Selección fue pillado y fotografiado con María José Camacho, la viuda de Francesc Arnau, ex portero del Barcelona y del Málaga que falleció en mayo de 2021. Ambos fueron sido cazados en actitud muy cariñosa en varias citas que tuvieron, a bordo de un yate, de paseo nocturno por Marbella, etc. Pero, ¿quién es ella?

También fue futbolista

A María José Camacho le conocen en su círculo más íntimo como Pelina. A sus 43 años, se le puede considerar influencer por su actividad en redes sociales, pero también cabe destacar que en su día fue futbolista y jugó en los equipos femeninos del Málaga o del Barcelona, entre otros. Es madre de dos hijos (Pol y Marc) fruto de su matrimonio con el ex portero Francesc Arnau, que tristemente perdió la vida hace más de un año.

Sin embargo, Iker Casillas desmintió que tenga una relación con ella. «Nueva ilusión, no. Nueva invención, sí», escribió junto a una captura de la revista, pero aunque quisiera frenar la rumorología, las fotos estaban ahí. En una de las imágenes, María José Camacho besa a Iker en el hombro con mucha complicidad mientras le acaricia la cabeza abrazados a bordo de un barco, uno de los varios planes que hicieron juntos en Marbella.