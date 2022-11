El sorprendente mensaje de Casillas tras la operación de urgencia de Sara Carbonero

Este miércoles se conocía que Sara Carbonero fue operada de urgencia el pasado lunes, 21 de noviembre, en la Clínica Universitaria de Navarra. Una intervención que habría tenido lugar justo después de que su equipo médico hiciera una valoración, creyendo oportuno el paso por quirófano de la periodista de manera inmediata.

Una nueva piedra en el camino para la comunicadora cuando ya se han cumplido tres años desde que fuera intervenida por un cáncer de ovario para así luchar contra una enfermedad que marcaba un antes y un después en su vida. La ex mujer de Casillas estuvo acompañada por su hermana Irene y su madre, y también ha estado a su lado Isabel Jiménez, compañera de profesión y gran amiga de la periodista. El que no ha podido estar ha sido Casillas, que se encuentra en Qatar como comentarista del Mundial.

La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 24, 2022

El ex portero del Real Madrid y de la Selección sí que se ha pronunciado en las redes sociales cargando contra la prensa por informar de la operación de urgencia de la madre de sus dos hijos:»La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA».

A Iker se le pudo ver más serio de lo normal en la retransmisión del partido entre España y Costa Rica, y es que no debe ser fácil para el que fuera guardameta estar tan lejos de sus hijos y de su ex mujer, con la que mantiene una buena relación, en un momento tan complicado como este.