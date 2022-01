Pilar Rubio empezó este nuevo año 2022 dando mucho que hablar en las redes sociales y en el mundo de la farándula. La mujer de Sergio Ramos y colaboradora de El Hormiguero decidió cambiar de imagen y presume de nuevo look en Instagram, un estilo muy diferente al que siempre ha tenido, pues se ha aclarado mucho el pelo. La influencer, que vive a caballo entre París y Madrid tras el fichaje de Ramos por el PSG, sigue muy activa en sus redes sociales.

Tanto que en las últimas horas ha arrasado con una galería de fotos en ropa interior que en unas horas ya acumula más de 200.000 likes y casi 1.500 comentarios, la mayoría de ellos piropos y mensajes cariñosos. Pilar Rubio ha publicado tres posados en los que aparece en lencería íntima precisamente promocionando una marca de ropa interior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)



Una Pilar Rubio que se ha adaptado muy bien a su nueva vida en la capital de Francia pese a que viaje continuamente a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales. «Por mi parte, me enfrento a uno de mis retos más complicados, estar con mi familia, en la que todos somos uno, en París, a la vez que en Madrid donde seguiré realizando mis distintos compromisos profesionales. Este tiempo tendré un nuevo mejor amigo: el avión. Seguro que me invento alguna afición nueva para las horas de vuelo», decía cuando tuvo que viajar a París.

Pilar no oculta que en este momento su gran reto es conciliar las facetas personal y profesional, un desafío que afronta con energía contagiosa y con las ideas muy claras. “Nunca me he planteado separar a mi familia. Estar todos juntos es lo que nos hace realmente felices. Creo que lo importante es que estés donde está tu familia y compartas tiempo de calidad. Soy muy tenaz. Mi única preocupación es crear unos cimientos sólidos para poder sacar la mejor versión de mí misma cada día”.