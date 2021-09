Pilar Rubio dice adiós al verano. Lo ha disfrutado al máximo a pesar de los continuos viajes a París desde que Sergio Ramos fichara por el PSG. Ha hecho deporte, ha tomado el sol, lo ha pasado en grande con sus hijos… Pero su verano ya es historia y ha querido despedirlo con un posado de infarto que está revolucionando de nuevo las redes sociales.

«El verano se acaba pero el rock n’ roll no. Esta camiseta me la hice yo misma homenajeando a una de las bandas más grandes. He querido rescatarla este verano porque es una de mis joyas más preciadas, al igual que otras camisetas de conciertos que no son un simple trapo, son parte de mi vida», escribió la influencer junto a la foto, en la que aparece en bikini y con esa rompedora camiseta que ha arrasado entre sus followers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)



Casi 85.000 likes y 500 comentarios lleva la publicación de la colaboradora de El Hormiguero, programa en el que va a seguir teniendo protagonismo durante la temporada pese a residir a caballo entre París y Madrid. La mayoría de esos mensajes son piropos y elogios hacia una Pilar Rubio que tras dar a luz a cuatro hijos está físicamente mejor nunca.

Y es que la madrileña se cuida muchísimo la alimentación y hace deporte todos los días. Muchos de sus entrenamientos los sube a las redes sociales, donde además ahora ha llegado a un acuerdo con una empresa para dar sus propias clases: «Sin prisa pero sin pausa, constancia, 1 hora al día, 4-5 días a la semana. Salud y bienestar 😃. Dentro de poco quedamos para disfrutar de una clase con , os espero! Os va a encantar».