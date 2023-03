Pilar Rubio se quita la ropa en su última sesión de fotos y revienta las redes

Pilar Rubio vuelve a dar que hablar en las redes sociales. Esta vez, la influencer madrileña ha arrasado con una espectacular galería de fotos en lencería íntima que ha dejado sin palabras a muchos. La mujer de Sergio Ramos ha protagonizado una sesión para promocionar una firma de ropa interior y ha subido la temperatura entre sus casi 10 millones de seguidores con las varias imágenes que ha publicado en su cuenta.

«Hoy toca sesión de fotos para algo muy bonito que está por venir. Working! Photo shoot day», escribió la presentadora junto a dos posados con un conjunto de lencería íntima en color celeste, presumiendo de figura y prometiendo que llegarán más fotos y vídeos del estilo, con los que deleita a sus millones de followers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)



El pasado 24 de febrero, Sergio Ramos anunció su retirada selección española después de una acalorada llamada con Luis de la Fuente. El seleccionador se puso en contacto telefónico con el central del PSG comunicarle que no iba a entrar en su primera prelista, y el veterano central no se lo tomó nada bien porque considera que no le cita por algo personal y por la edad. Poco después, publicó un duro comunicado y recibió miles y miles de mensajes. Uno de ellos de Pilar Rubio, su mujer y la madre de sus hijos.

«Para mí no es Sergio Ramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega. Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya», escribió la presentadora e influencer en sus redes sociales.