Pilar Rubio habla como nunca antes de sus hijos: «Si quieren dinero…»

Pilar Rubio no acostumbra a hablar de sus hijos, de la educación que reciben, etc. Pero ahora lo ha hecho y con rotunidad. La presentadora e influencer ha sido invitada por Laura Escanes al último capítulo de su pódcast, en el que han mantenido una charla en la que la mujer de Sergio Ramos se ha sincerado sobre sus pequeños, hablando sobre varios temas que pueden llegar a preocuparle como madre.

La madrileña reconoce que Sergio Jr., Marcos, Alejandro y Máximo Adriano son conscientes de la fama que ostentan sus padres, ya que «no han podido vivir otra cosa» desde que llegaron a la vida. «Son niños que van al colegio, aunque no juegan mucho al fútbol. Mi hijo viene a veces y me dice: ‘Es que quiero un móvil, yo quiero uno porque no sé quién tiene uno’», explica sobre la educación que brindan a sus pequeños.

«Si quieren dinero, tendrán que trabajar»

«Yo le digo: ‘Pero tú dónde vas, chaval’. Yo me compré un móvil para trabajar cuando no tenía dinero. Les digo que cuando tengan dinero que se lo compren, pero hasta los 16 no los tendrá. Su padre es un trabajador nato y su madre igual. Yo no les doy paga ni nada, son niños pequeños. Si quieren dinero, pues les digo: ‘Tendrás que trabajar’», añade en ese sentido con rotundidad.

Por otro lado, la modelo reitera que sus hijos deben «valorar las cosas» que reciban a lo largo de su vida porque sus padres provienen de familias «súper normales» y sin ningún tipo de lujo. «De pequeña, mi padre me ponía a limpiar los cristales de la tienda que teníamos. Lo único que hemos hecho ha sido currar», insiste Pilar Rubio, que a su vez reconoce no tener mucha paciencia a veces con ciertas cosas como el hecho de que los niños dejen comida en el plato.