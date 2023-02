Pilar Rubio impacta en ‘El Hormiguero’ con un radical cambio de look

Pilar Rubio ha impactado a todos. La influencer y presentadora ha dicho adiós a su larga melena morena, un sorprendente cambio de look que ha dejado sin palabras a muchos. Ha sido durante una de sus colaboraciones en El Hormiguero cuando la mujer de Sergio Ramos ha aparecido con una media melena que ha dado mucho que hablar en las redes socialees.

Se trata de una melenita mini que ha puesto de moda Hailey Bieber. Hace unas semanas que la influencer desató la locura por su corte de pelo corto, completamente recto y sin capas. Hace solo unos días veíamos a Chanel Terrero con ese look y ahora a Pilar Rubio, aunque en el caso de la mujer de Sergio Ramos, una vez más, ha sido con peluca y no ha metido tijera, desvelándolo ella misma en el programa.

«¿Por qué vienes vestida de egipcia?», le ha preguntado Pablo Motos nada más verla, pero Pilar Rubio le ha comentado que solo se ha sumado a la tendencia capilar que está arrasando en las redes sociales. «Es un corte hasta la mitad de cuello», ha contestsado la presentadora. En su caso ha optado por llevarla con un ligero toque asimétrico, más largo por detrás que por delante. Se trata de un corte de pelo que favorece a cualquier edad, estiloso y cómodo.

Pilar Rubio ha cambiado de color de pelo y ha lucido varios peinados novedosos, pero nunca ha llegado a cortarse el cabello de verdad. Ella misma explicó la razón en una ocasión: «Hoy en día para qué te vas a cortar, te pones una peluca y cada día un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte de la temporada, muy cómodo, cortito… No me corto el pelo porque siempre tienes que estar muy arreglada, y no me veo yo así levantada por la mañana». Ahora ha vuelto a coquetear con su media melena, y en las redes ha gustado mucho su look.