Oriana Sabatini vuelve a revolucionar las redes sociales. Hacía tiempo que la novia de Paulo Dybala no incendiaba Instagram, y lo ha hecho publicando en Instagram un sugerente posado en el que aparece con sugerentes transparencias, pero a la vez burla la censura porque utiliza un picante recurso que ha dado mucho que hablar en las redes, un emoticono de un corazón negro.

«Mis dos fav», escribe la cantante e influencer argentina refiriéndose a ese emoji y al propio botón para dar like en la citada red social, que no ha castigado y eliminado la fotografía porque explícitamente no se ve nada gracias a ese corazón. Un posado que ha recibido más de medio millón de me gustas y comentarios y piropos de todo tipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)



Oriana Sabatini es una influencer peculiar, pues aunque sube provocativos posados como otras WAGs, también suele enseñar su cuerpo al natural y singún tipo de filtro. De hecho, hace unos meses reivindicó el hecho de ser una mujer normal pese a ser tan conocida y seguida en redes sociales: «No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo, pero si esto te puede ayudar, buenísimo».

«Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije», añadió en aquel momento sobre su cuerpo y el hecho de sentirse bien consigo misma.