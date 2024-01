Periodistas iraquíes intentan agredir al entrenador español Jesús Casas tras la eliminación de Irak

Lamentable altercado en el mundo del fútbol con un español de por medio. Un grupo de periodistas iraquíes intentó agredir este lunes al seleccionador de Irak, Jesús Casas, durante la rueda de prensa posterior al partido de octavos de final de la Copa Asia contra Jordania (2-3), eliminatoria en la que el combinado nacional iraquí cayó eliminado de la competición continental.

La derrota de la selección desató la ira de la prensa del país, después de que Irak se postulara como una de las favoritas a conseguir el título tras firmar una fase de grupos impecable, que completó invicta pese a la presencia de una selección de la talla de Japón. Durante la rueda de prensa posterior al partido, varios reporteros presentes en la sala se levantaron de su asiento y se dirigieron furiosos hacia Jesús Casas, al que acusaron de conceder varias entrevistas a medios españoles durante el torneo y de no centrarse en la competición.

«Ninguno de los seleccionadores de los equipos que pasaron a octavos dio entrevistas antes de sus partidos, ¿cómo es posible que se te ocurra hacer eso? Es una vergüenza», manifestaron algunos de los reporteros en la sala, al tiempo que la seguridad tuvo que intervenir para impedir a los informantes acercarse al técnico español. La prensa iraquí acabó desalojando la sala y tan solo permaneció un pequeño grupo de periodistas extranjeros, ante los cuales Jesús Casas lamentó lo sucedido y justificó que las entrevistas que concedió no tuvieron un impacto en el rendimiento del equipo.

Asimismo, el español aseguró no sentirse preocupado por su futuro al frente de la selección de Irak -que dirige desde 2022- y reafirmó que el objetivo del conjunto árabe es lograr clasificarse para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, la Federación de Futbol de Irak condenó en un comunicado la «dolorosa escena» vivida en la sala de prensa y el «comportamiento repugnante e imprudente contra el seleccionador Jesús Casas», al tiempo que aseguró que se tomarán medidas legales para «conservar la reputación» del técnico español.

💥 El 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐨 momento de Jesús Casas en rueda de prensa 🤬 Un grupo de periodistas iraquíes intentaron agredir al seleccionador tras la eliminación de Irak ante Jornadia.#AsianCup2023 | #IRQvJOR pic.twitter.com/qpTqXOWskH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 29, 2024

Enfado de Jesús Casas

Una rueda de prensa en la que Jesús Casas se mostró enfadado y lamentó el diferente tato que recibió su equipo por la expulsión de uno de sus jugadores, Ayman Hussein, sancionado durante el choque ante Jordania de la Copa de Asia por celebrar un gol de forma similar a la de sus rivales en otro tanto en la que ninguno vio cartulina amarilla.

Ayman tuvo que abandonar el terreno de juego en ese partido de los octavos de final en el minuto 78, cuando adelantó a su equipo (hizo el 2-1) y lo celebró en el suelo, sentado con las piernas cruzadas y simulando comer algo con una mano. Con anterioridad, en la primera parte, hasta cuatro jugadores jordanos hicieron exactamente la misma celebración cuando marcaron el 0-1 y ninguno fue amonestado.

Después, el técnico español criticó que el árbitro del partido no tratara igual a los dos equipos a la hora de tomar una decisión que afectó al desarrolló del encuentro, ya que Jordania, en el tiempo añadido, remontó con un hombre más y ganó 2-3 para alcanzar los cuartos de final: «En cualquier gran torneo los jugadores siempre celebran un gol. El árbitro no puede sacar una tarjeta roja por eso. Todos vimos a Jordania celebrarlo de la misma manera y no vieron tarjeta. La expulsión nos impidió hacer sustituciones defensivas porque ya habíamos hecho cambios».