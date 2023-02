Pepe Castro explota con el ‘Caso Negreira’: «Exigimos una investigación hasta el final»

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, insistió en la obligación de llegar «hasta el final» en la investigación del ‘Caso Negreira’ afirmando que «el fútbol español está en entredicho». Estas declaraciones llegan unos días después de la protesta oficial del Sevilla sobre este asunto, de hecho, fue el primer club de Primera División en posicionarse al respecto, al que le siguió el Espanyol.

«Fuimos los primeros que nos quejamos y que exigimos una investigación hasta el final. No solo por el Sevilla, sino porque el fútbol español está en entredicho por esto. Después, todos los demás clubes han exigido que se llegue hasta el final porque el fútbol español no puede permitir que esto ocurra», afirmó Castro tras su llegada a Eindhoven, ciudad en la que el Sevilla afrontará el próximo jueves la vuelta de los play off de la Europa League ante el PSV.

El máximo mandatario del equipo de Nervión señaló que «no hay ningún tipo de populismo» en alzar la voz ya que lo que está pasando en nuestro fútbol es «algo muy grave». «No debe pasar que un directivo en ejercicio reciba dinero de ningún club, no podemos permitir que esto ocurra, sea quien sea. En el fútbol nos jugamos todos mucho y hay una afición a la que se le debe un respeto, hay que llegar hasta el final en un tema tan grave», subrayó.

Castro no pasó por alto el arbitraje del último partido a su equipo en Vallecas, donde piensa que al Rayo Vallecano «pudieron haberle expulsado dos o tres jugadores en entradas muy feas, siendo el mismo árbitro de VAR que contra la Real Sociedad expulsó a dos jugadores del Sevilla en jugadas similares». También quiso aclarar la razón de sus protestas: «Me tengo que quejar porque es la realidad, pero lo importante es que también hay que ganar en el campo, hacer más goles que el rival y ser mejor. Lo que deseamos es que los árbitros sean ecuánimes e impartan justicia de la misma manera».

Buen momento del Sevilla

A las puertas de ese partido de vuelta de la segunda competición europea, en el que Sevilla parte con una renta de tres goles, Pepe Castro quiso poner en valor la buena racha que atraviesan los de Sampaoli tras un inicio de temporada horrible: «Está mejor, hay más confianza y además es una cuestión numérica, en los primeros 14 partidos conseguimos once puntos y ahora llevamos 14 en los últimos ocho».