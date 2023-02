Sale a la luz el primer árbitro que acusa a Negreira de «tráfico de influencias»

Comienzan, poco a poco, a salir voces que cuenta cómo vivieron desde dentro el escándalo del Caso Negreira. Hasta el momento, ningún árbitro ha hablado como lo ha hecho Sergi Albert Giménez, ex árbitro de Primera División que compartió carrera con Enríquez Negreira allá por los 80. El que fuera colegiado cuenta sin ningún tipo de tapujo todo lo que vivió y su parecer de la situación que se ha destapado ahora.

«A mí me sorprende que Enríquez Negreira tenga Alzheimer así de repente», comenta sobre la enfermedad que alega el investigado, dudando que sea verdad y especulando que puede ser una posible herramienta para evitar la responsabilidad penal que puede caerle encima por los pagos que durante cerca de dos décadas pagó religiosamente el Barcelona al que por aquel entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que, curiosamente, cesaron cuando éste abandonó su cargo.

Albert Giménez desvela que Negreira intentaba presionar a otros árbitros y va más allá, hablaba de amaños en su época con total tranquilidad: «A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: ‘Oye, pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado’».

«Hay una fórmula para amañar partidos. Es una trampa de tontos: soy amigo de fulano de tal que te va apoyar, me das tanto y te lo soluciono. Si el resultado es negativo, se le devuelve el dinero. Si gana, queda marcado de por vida. Si pierde y devuelve el dinero, tiene otra oportunidad», desvela el ex árbitro en los micrófonos de Radio Marca, donde habla en concreto de la final de la Copa de la UEFA del 84: «Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruzeta. Enríquez Negreira era linier».

Apuntando directamente a Negreira, Giménez menciona que «él ha presumido siempre de tráfico de influencias, ha vendido que era un líder y lideraba el Comité de Árbitros, y al Barcelona se lo vendió así». Y argumenta: «Negreira se ha autodenominado un líder de referencia. Yo nunca lo he creído. Siempre he guardado mis distancias con él. A mí me ha sorprendido la gravedad. Me podía esperar cualquier cosa de él, pero me ha sorprendido. Es un señor prepotente y le gusta intimidar».

Giménez sostiene ahora que los árbitros son legales, principalmente por sus grandes salarios: «Yo diría que desde que los árbitros cobran estos salarios, estas prácticas están acabando casi en su totalidad, diría que han desaparecido. Yo ahora pongo la mano en el fuego por los árbitros de Primera y de Segunda». Y alude a los intereses de la Superliga, motivo por el que el Real Madrid no se ha posicionado: «Yo creo que el Madrid no habla porque apuestan por la Superliga. Están tirando de tópico: hay un juez que es el que tiene que decir. El Madrid no ha entrado a este debate para no crear malos rollos».