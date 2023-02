Laporta, a la defensiva: se queja de las filtraciones y acusa a Tebas de antibarcelonista

Joan Laporta ha realizado una declaración pública sin preguntas para exponer la postura del FC Barcelona respecto al ‘Caso Negreira’. El presidente culé ha explicado que un abogado externo al club está realizando las investigaciones pertinentes y ha lanzado un duro ataque contra Javier Tebas, al que ha acusado de tener «una obsesión» con el Barça. «No permitiré que ensucien nuestra historia», ha avisado, añadiendo que dará «una respuesta contundente» a quien así lo haga. Estas fueron sus palabras:

Investigación del club

«Se ha externalizado la investigación y se están llevando a cabo unas investigaciones por un abogado externo. Lo estamos haciendo siempre en coordinación con el departamento de compliance, que está haciendo un análisis para que la investigación sea rigurosa».

Ataque a la prensa

«Creemos firmemente que en una sociedad democrática debe haber un periodismo libre e independiente. Tenemos que lamentar profundamente la filtración de datos y documentos de una causa que está en fase de investigación en Fiscalía y que deberían tener la máxima custodia, más todavía cuando ni la Fiscalía ni los Cuerpos Policiales han comunicado al club que esté siendo investigado».

Los informes de Negreira

«Consideramos necesarias esas consultas técnicas y de jugadores. Ahora las hacemos internamente. Esos informes se hacían con la factura correspondiente y tenía el soporte documental y de vídeo que corresponde. Eso se hizo así durante mi anterior mandato. Con factura documental. En el momento que tengamos más información, os lo comunicaremos. En el menor tiempo posible haremos una rueda de prensa para explicar la información que tenemos en el club. Se está haciendo una investigación interna. Esto no será muy tarde, confío. Tenemos ganas de dar explicaciones. Lo que sí puedo decir es que en mi anterior etapa, estas facturas se pagaban y había un soporte documental y de vídeos».

Javier Tebas

«El señor Tebas ya ha salido a la palestra otra vez. Algunos ya nos habían avisado de que parecía que Tebas estaba promoviendo una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Ya se ha quitado la careta. Sigue con su obsesión con el Barça y su fobia con nuestro club. Recuerdo que es una persona que en su trayectoria ya ha demostrado su animadversión al Barça. Ya en 2005, como vicepresidente del Alavés, hizo una denuncia porque no quiso que Messi jugara en el Barça. No perdona que no firmáramos el convenio con CVC, que es un convenio que él controla. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Es su modus operandi habitual. Sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años, pero se ha dado cuenta de que conmigo eso no lo puede hacer. No le daré al señor Tebas el gusto de dejar de ser presidente del Barcelona, eso lo deciden los socios. El que intente ensuciar la historia y la imagen del Barcelona, recibirá una respuesta contundente. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y un fútbol espectacular. Por tanto, como presidente, no permitiré esos intentos de ensuciar nuestra historia esplendorosa».