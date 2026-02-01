Pelos de punta: el emotivo vídeo de la ATP a Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

La ATP se ha rendido ante Carlos Alcaraz después de que ganara su primer Open de Australia. Es el séptimo Grand Slam del español, que con este completa el Career Grand Slam, siendo el más joven de la historia en lograrlo. «El viaje de Carlos Alcaraz al Career Grand Slam», comienza diciendo el vídeo publicado por la ATP que arranca con su primera victoria en el circuito, en Río 2020.

No es hasta 2021, en Umag, cuando Alcaraz consigue su primer título ATP. Era el primero de muchos trofeos que estaban por llegar. Otra fecha marcada en su carrera es el primer Grand Slam. Fue en 2022 en Flushing Meadows cuando cayó el primer grande en el US Open. Ahora, a sus 22 años, ha completado el círculo de los grandes torneos con este Open de Australia.