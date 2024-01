Peligra la Supercopa para el Barcelona: tendrá que ser campeón o subcampeón de Liga

La derrota del FC Barcelona en el Nuevo San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey puede suponer un descalabro aún mayor que el de perder el título más asequible que les quedaba a los culés esta temporada. Mucho tienen que cambiar las circunstancias esta temporada para que lo que se quedara en Bilbao por el camino fuera solo un título y no dos. La eliminación copera pone en jaque las opciones del conjunto liderado por Xavi Hernández de obtener plaza para la Supercopa de España del próximo año.

Recordamos que a Arabia Saudí viajan los dos finalistas de Copa del Rey y el primero y segundo clasificado de la Liga. Si alguno de los dos primeros de la competición doméstica, además, llegaran a la final del torneo del K.O., le correspondería al tercero de la Liga disputar la Supercopa. Pero esta opción, ahora mismo, ha perdido muchas probabilidades ya que tanto Real Madrid como Girona ya están eliminados de la Copa y además tienen una ventaja considerable con respecto a su más inmediato perseguidor, el FC Barcelona, que se encuentra a ocho puntos del equipo de Míchel, con un partido menos, y a siete del de Ancelotti.

Por tanto, la derrota copera puede suponer perder dos títulos en lugar de uno, una circunstancia que deja a Xavi en una situación muy comprometida de aquí a final de temporada ya que tendrá que cuajar muy buenas actuaciones tanto en Liga como en Champions para recuperar algo del crédito que se ha dejado por el camino durante estos primeros seis meses de competición. El de Terrasa se ha convertido ya en el técnico español que más derrotas acumula en la historia del club culé, con 25 encuentros perdidos.

Esclavo de sus palabras

La eliminatoria de Champions contra el Nápoles se antoja decisiva para el devenir de Xavi en el banquillo del club de sus amores aunque, si nos ceñimos a sus palabras, el FC Barcelona tendría que ganar uno de los dos títulos para que el ex futbolista mantuviera su cargo como entrenador blaugrana. Un órdago que él mismo se encargó de lanzar y que puede terminar siendo el estoque a su etapa como técnico azulgrana.

La derrota copera ha roto los planes del campeón del mundo y de Europa con la selección española, que esperaba levantar el título y salvar así la temporada, pero en rueda de prensa se vio obligado ya a matizar sus palabras y a rebajar la exigencia que se autoimpuso hace tan solo unos días. «Si no estamos al nivel de competitividad a final de temporada, lo normal es que tenga que marcharme». El de Terrasa evitó hablar ya de conseguir títulos y marcó como objetivo pelear por ellos.

Por el momento Xavi, que tiene mucha experiencia en estas lides, ya va poniendo vendas para que la temporada del Barcelona no parezca un auténtico fracaso si la situación no mejora de aquí a mayo. Primero fueron los árbitros, «va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo ha visto todo el mundo. Ya vi cosas raras en Getafe en la primera jornada» y ahora se atribuye el mérito por alinear a jóvenes promesas de la Masía como Lamine Yamal, Cubarsí, Marc Guiu o Héctor Fort. «Estamos construyendo un proyecto de futuro. No creo que muchos equipos jueguen con tantos chavales de 16 años», ha dicho en recientes ruedas de prensa. Habrá que ver si Laporta y la afición le compran los argumentos.