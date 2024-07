Pedro Sánchez también politizó las sedes del Mundial 2030: quiso meter a Vigo por su alcalde socialista

El Gobierno de España presionó hasta última hora para que la Federación Española de Fútbol incluyera a la ciudad Vigo como una de las sedes del Mundial 2030. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez politizó también este proceso y quiso meter a toda costa a Vigo en las sedes para albergar partidos por la razón de que esta ciudad gallega tiene un alcalde socialista, Abel Caballero.

España presentó este viernes las sedes definitivas para el Mundial 2030. Había que cerrar ya el proceso y entregar el dossier a la FIFA. Son once las ciudades que acogerán los partidos del torneo: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña) San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Entre las ciudades candidatas y que finalmente no albergarán encuentros del Mundial 2030 se encuentran Valencia y Vigo. El tema de Valencia, tercera ciudad de España por población, se debe al conflicto que ha existido con el Nuevo Mestalla, el campo que tenía que ser sede. No llegaron a firmar la documentación de la FIFA y se quedan fuera del Mundial.

También está ya fuera oficialmente Vigo. Y ahí es donde entró el último conflicto entre Gobierno de España y Federación. El Consejo Superior de Deportes presionó hasta el final para meter a Vigo al contar esta ciudad con un alcalde socialista como Abel Caballero. El CSD quería a Vigo al ser un tradicional granero de votos del PSOE, aunque en los últimos tiempos ya no lo fue tanto respecto a hace décadas. Ese era el motivo: se quería premiar la lealtad de Caballero, uno de los alcaldes más votados de toda España, un emblema del PSOE a nivel gallego y español.

Así, el Gobierno politizó también el proceso de elección de sedes para el Mundial 2030. Y todo ello después de que se haya trabajado casi dos años en conjunto en la candidatura. El proyecto no tiene nada de improvisación y RFEF y CSD trabajaban unidos en la elección de sedes. Sin embargo, en los últimos días el Gobierno (a través del CSD) se desmarcó al intentar meter a toda costa a Vigo en la candidatura, alargando la disputa y la presentación de las sedes definitivas.

Esto no gustó en la RFEF, que siempre ha trabajado para que Vigo estuviera entre las ciudades para albergar el Mundial 2030, pero también Valencia. Desde Las Rozas se analizaron todas las posibilidades, como esa de ampliar hasta 13 los estadios que fueran sede del torneo, pero no era un tema que pudiera decidir España. Desde la RFEF se aceptaba meter a Vigo, pero a la vez que Valencia, las dos en conjunto. Presentar 13 sedes, no 12 sólo con el aumento de Vigo.

20 sedes máximas: 11 España, 6 Marruecos y 3 Portugal

Pero como ya avisaron desde la RFEF, esto era muy difícil, principalmente porque podía chocar con la normativa FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial establece que son 20 las sedes máximas de un Mundial, y en ese número total hay que tener en cuenta que Marruecos tiene seis sedes y Portugal tres. Por lo que a España le tocaban 11 sedes. La Federación Española trasladó la idea a las federaciones de Marruecos y Portugal de aumentar a 13 sus sedes, pero se negaron. Las dos consideraron que había que respetarse la normativa FIFA.

Así, el interés exclusivamente político del Gobierno de España de querer meter a Vigo a toda costa no le salió bien, pero no por un deseo de la RFEF de dejar fuera a la ciudad más poblada de Galicia, sino porque las normativas de la FIFA y el máximo de número de sedes lo impedía. Sí hay que señalar que Vigo, a través de dos Ciudades Deportivas (la de Afouteza y la de A Madroa), estará presente en el Mundial, pero como subsedes.

Para definir las sedes, se han aplicado una serie de baremos y criterios objetivos, en línea con lo establecido en los requisitos de candidatura de la FIFA. En total, se han definido 11 estadios, elegidos en una evaluación que ha tenido en cuenta aspectos como el proyecto técnico, operatividad, estructura financiera y dotación de las ciudades sedes, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales. Las elegidas finales fueron: