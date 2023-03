Pau Gasol ya es leyenda de los Lakers

Pau Gasol ya es oficialmente una leyenda de Los Ángeles Lakers. El de Sant Boi vivió una noche histórica en el Staples Center, donde la franquicia le reconoció la importante labor llevada a cabo durante los seis años y medio en los que estuvo en ella con la retirada del dorsal 16 que lució y la ascensión de su camiseta al techo del pabellón. Algo que, para ponerlo en dimensión, sólo han conseguido –con él– 12 jugadores a lo largo de los 76 años de historia del equipo. Pura historia del deporte español y una vez más, con la firma del ex pívot de la selección.

Todo, en el partido que les midió al otro conjunto en el que más tiempo militó y con del que se convirtió en el mejor jugador de su historia: los Memphis Grizzlies. El español no pudo ocultar su emoción en el acto que tuvo lugar en el descanso del duelo que enfrentó a los dos equipos que le permitieron alcanzar la cima del baloncesto mundial. En su discurso, Gasol quiso acordarse especialmente de su añorado Kobe Bryant.

Antes, los Lakers forraron las gradas con las camisetas del ex jugador español, que estuvo acompañado por familiares, entre ellos su hermano Marc que sigue en activo jugando en Girona, y amigos y ex compañeros de la selección como Juan Carlos Navarro, Raúl López, Felipe Reyes o José Manuel Calderón. Todos querían arropar al protagonista en uno de los días más especiales de su vida.

😬 Se acerca el gran momento y el escenario ya está listo 💜💛#GraciasPau | #Gasol16pic.twitter.com/qQuJqU08FN — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 España 🇪🇸 (@sportingnewses) March 8, 2023

Gasol por fin tiene su merecido reconocimiento en una de las franquicias más laureadas de la historia del baloncesto. Los Lakers son junto a los Celtics los dos equipos que más títulos han logrado en la NBA, sumando 17 anillos. De ellos, dos llevaron la firma del español. Ahora, su paso por el Staples queda enmarcado ahora en lo más alto del pabellón, acompañado por otras leyendas como su amigo Kobe, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Shaquille O’Neal.

Discurso completo de Pau Gasol

«Qué sensación más increíble y qué honor más increíble. Quiero empezar dando las gracias a Vanessa [Bryant], gracias por el vídeo y la introducción. Estás aquí, no sabes cuánto significa esto para mí. Te quiero, hermana. Estoy orgulloso de ser tu hermano y un tío para tus queridas hijas.

Estoy sobrepasado de ver todas las caras, de veros a todos, todos los que están viéndolo en casa. Quiero daros las gracias, ha sido un honor vestir esta camiseta, jugar para esta franquicia, para este equipo, para esta ciudad.

No puedo seguir sin hablar de una persona que no está aquí. Un hermano que me elevó, que me impulsó a ser mejor jugador, mejor persona. Le echo mucho de menos, como todos vosotros. Le quería, ojalá estuviera aquí; estaría orgulloso porque buscó este momento. Te quiero, hermano.

Como niño, en España tenía el sueño de jugar en la NBA; nunca, en un millón de años, pensé que este momento sería posible, tan gran honor, estar con individuos tan importantes en una franquicia tan increíble. Esto te dice que no hay que ponerse límites a lo que puedes hacer, lo que puedes conseguir, tienes que tratar de ser lo mejor que puedas ser. Esa era la mentalidad Mamba.

Parece que fue ayer cuando estaba aquí, en un séptimo partido ganando a los Celtics. Qué noche, qué día para recordar, nunca lo olvidaré».