El próximo 7 de octubre se estrenará en Netflix un nuevo documental sobre la selección de Estados Unidos que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Redeem Team desvela también una curiosa historia entre Kobe Bryant y Pau Gasol en una histórica final en la que los americanos vencieron a España.

In 2004, the US Olympic Men's Basketball team lost the gold and sought redemption in Beijing 2008. @KingJames, @DwyaneWade, and Kobe Bryant led The Redeem Team. This is that story. #TUDUM pic.twitter.com/95MCsOQ6h3

— Netflix (@netflix) September 24, 2022