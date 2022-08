Los Lakers anuncian la retirada del 16 de Gasol

Los Angeles Lakers han anunciado la retirada de la camiseta de Pau Gasol. El 16 que lució el español a lo largo de sus seis años en la franquicia californiana ascenderá a lo más alto del Staples Center. Era una intención de que tenía desde hace tiempo el equipo angelino, pero ya tiene fecha. Será en un emotivo evento que se celebrará el próximo 7 de marzo de 2023, en el partido en el que se medirán a los Memphis Grizzlies, donde empezó su carrera de leyenda en la NBA.

Gasol es recordado como una leyenda en los Lakers. El pívot formó una pareja de ensueño con Kobe Bryant, con el que cuajó una gran amistad. Su entendimiento dentro de la pista era total, guiando a la franquicia a recuperar el trono de la NBA con dos títulos consecutivos. De esa forma, el de Sant Boi se convertía en el primer español en lograr ganar la mejor competición del mundo y se consolidaba como uno de los grandes de la historia de nuestro deporte.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.

3/7/23 – We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 17, 2022