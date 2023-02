Así fue la histórica canasta que coronó a LeBron James

LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers, se erigió como el máximo anotador de la historia de la NBA batiendo el récord que ostentó Kareem Abdul-Jabbar durante 39 años y que durante largo tiempo se consideró inalcanzable.

