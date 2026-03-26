Panna Udvardy incendia las redes: así es la cuarta tenista profesional que se pasa a OnlyFans

Panna Udvardy, tenista húngara que dio mucho que hablar tras un episodio de amenazas, ha decidido abrirse una cuenta en OnlyFans y las redes arden. «La vida de una tenista es intensa y exigente, pero disponer de un espacio donde puedo ser yo misma al cien por cien significa mucho para mí», dice la deportista, que empezará a cobrar por el contenido que publique, aunque por ahora lo hace gratis para darse a conocer en la red social azul.

«Tengo muchas ganas de estrechar lazos con las personas que me apoyan tanto dentro como fuera de la pista. Nos vemos en OnlyFans», añade la jugadora número 97 del ranking de la WTA, que ha publicado y anclado un vídeo en el que comparte la noticia en sus redes sociales. Además, ha añadido en su biografía esa colaboración con la plataforma, compartiendo el enlace que lleva a su nuevo perfil.

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Panna Udvardy y las amenazas recibidas

El contexto en el que se produce este movimiento resulta clave para entender su impacto. Hace apenas unas semanas, la propia Panna Udvardy reveló haber vivido momentos de auténtico miedo tras recibir amenazas de muerte relacionadas con apuestas deportivas. Según explicó, se trató de una experiencia «aterradora» que puso en riesgo no solo su estabilidad emocional, sino también la tranquilidad de su entorno familiar.

La decisión de abrir ahora un perfil en OnlyFans puede interpretarse como una forma de recuperar el control sobre su propia vida y su imagen pública. Para muchos deportistas, especialmente aquellos que no se encuentran en la élite mejor remunerada, diversificar fuentes de ingresos se ha convertido en una necesidad más que en una opción. Plataformas digitales de suscripción ofrecen una vía directa de monetización, sin intermediarios y con un mayor grado de autonomía.

Panna Udvardy no es la primera en dar este paso. Antes que ella, otras jugadoras como Sachia Vickery, Arina Rodionova y Chloe Paquet ya habían entrado en la plataforma, cada una con enfoques distintos pero con un denominador común, la búsqueda de una conexión más directa con sus seguidores y una mayor independencia económica. Estos precedentes han contribuido a normalizar, aunque no sin polémica, la presencia de deportistas profesionales en este tipo de espacios digitales.

Sin embargo, la decisión sigue generando debate. Mientras algunos consideran que este tipo de iniciativas ayudan a las jugadoras y les permiten gestionar su imagen y sus ingresos con mayor libertad, otros cuestionan el impacto que puede tener en la percepción del tenis femenino y en la carrera profesional de las deportistas.